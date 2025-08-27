Προπονητής Βοσνίας: «Ο πιο δύσκολος όμιλος αυτός της Λεμεσού - Ηγέτης ο Νούρκιτς, λείπει ο Μούσα»

Ο προπονητής της Βοσνίας Αζίζ Μπεκίρ, μίλησε για τον υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας στον τρίτο όμιλο που φιλοξενείται στη Λεμεσό, για τον ηγέτη της ομάδας, Γιουσούφ Νούρκιτς και την απουσία του Ντζάναν Μούσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ, βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο γκρουπ και ήταν ζόρικο να προκριθούμε εδώ. Το 2022 ήμασταν στο πιο δύσκολο γκρουπ και πιστεύω πως και τώρα είμαστε στο πιο δύσκολο γκρουπ. Ο Νούρκιτς είναι μαζί με τον Χαλίλοβιτς οι ηγέτες της ομάδας μας. Μας λείπει ένας ακόμη, ο Μούσα και πλέον οι ευθύνες που πέφτουν στους ώμους του Νούρκιτς είναι μεγαλύτερες. Ο ίδιος αναλαμβάνει πολύ καλά την ευθύνη αυτή, είναι πολύ πιο έμπειρος τώρα και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», τόνισε ο Βόσνιος προπονητής.



Ο αρχηγός της ομάδας, Μίραλεμ Χαλίλοβιτς, είπε με τη σειρά του: «Ο όμιλος είναι πολύ ανταγωνιστικός. Η εμπειρία του 2022 ήταν πολύτιμη και μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια έχουμε μεγαλώσει. Ελπίζω να είμαστε και φέτος ανταγωνιστικοί. Ο Νούρκιτς έδειξε ότι είναι πραγματικός ηγέτης, ανεβαίνει διαρκώς στη διάρκεια της προετοιμασίας και αποδεικνύει γιατί είναι παίκτης ΝΒΑ. Συμμετέχει σε όλα και όλοι τον παραδεχόμαστε γιατί είναι ένας παίκτης που έχει κάνει την καλύτερη καριέρα».