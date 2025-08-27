Έβανς: «Είναι δύσκολο να μην μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου - Θα πάρει διάστημα να είμαι 100% έτοιμος»

Ο Κίναν Έβανς σε δηλώσεις του στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν, μίλησε για την απουσία και τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε λέγοντας πως είναι πολύ δύσκολο να μην μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου, ενώ σημείωσε πως θα πάρει κάποιο διάστημα να φτάσει στο 100% του ρυθμού του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν θα συστηθεί πάλι στον κόσμο: «Αυτό θέλω. Το περιμένω πολύ και ελπίζω όλα να πάνε καλά».

Για το πως περιμένει την επιστροφή του στα ματς: «Είναι δύσκολο να είσαι εκτός και να μην μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω να έχουμε μία καλή σεζόν».

Για τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού και πόσο την ξέρει: «Αυτό είναι το κλειδί. Έβλεπα την ομάδα πέρσι και φέτος την ξέρω καλύτερα. Έχουμε και πολλούς νέους παίκτες και πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί».

Για το πότε θα είναι έτοιμος και αν θα είναι 100% στο πρώτο ματς: «Νομίζω θα μου πάρει κάποιο χρονικό διάστημα. Πρέπει να βρω ρυθμό. Έχω και νευρικότητα, αλλά και ενθουσιασμό, αλλά το πρώτο παιχνίδι είναι διαφορετικό».