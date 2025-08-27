Βεζένκοφ: «Η ομάδα θέλει χρόνο και υπομονή» - Τι είπε για τους νέους παικτες

Ο Σάσα Βεζένκοφ σε δηλώσεις στην πρώτη επίσημη προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν τόνισε ότι η ομάδα θέλει χρόνο και υπομονή, ενώ πρόσθεσε πως θα μπει κανονικά στην προετοιμασία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το καλοκαίρι ήταν ωραίο, δουλέψαμε πολύ. Όταν ξεκινάει η σεζόν, θέλουμε να μπούμε στον ρυθμό των ματς. Να ευχηθώ υγεία στην ομάδα που είναι το πιο σημαντικό. Η ομάδα θέλει χρόνο και υπομονή. Να είμαστε υγιείς, η Euroleague είναι μαραθώνιος»

Για τις μέρες του Final Four και την προετοιμασία: «Δεν έχει σημασία να μιλήσουμε για κάτι που θα γίνει τον Απρίλη. Να παίζουμε ωραίο μπάσκετ και να είμαστε υγιείς. Κρατήσαμε ένα μεγάλο μέρος του κορμού μας, να μπουν στη φιλοσοφία τα νέα παιδιά, να γυρίσουν και οι διεθνείς. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η σεζόν».

Για την κατάσταση του: «Θα μπω στις προπονήσεις. Ήταν τρίτος τραυματισμός σε ενάμιση χρόνο στο ίδιο πόδι. Θέλει προσοχή. Τα παιδιά δούλεψαν καλά και θα είμαι έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν».

Για το τι θα μεταφέρει στους νέους παίκτες: «Λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Να είναι συνεπείς σε ότι και αν κάνουν. Η προσαρμογή παίζει ρόλο. Θα βοηθήσουμε όσοι είναι εδώ».

Για το Eurobasket: «Φαβορί η Σερβία, καλή επιτυχια στην Εθνική. Παίζουν ρόλο τα νοκ-άουτ».

