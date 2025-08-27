Πήρε Αλμάνσα η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιθάν Αλμάνσα, ο οποίος την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στην Αυστραλία για τους Περθ Γουάιλντκατς.

Νέα μεταγραφική κίνηση για την Ρεάλ Μαδρίτης με την «βασίλισσα» να ανακοινώνει την απόκτηση του Ιζάν Αλμάνσα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Ο γεννημένος το 2005 πάουερ φόργουορντ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αυστραλία για τους Περθ Γουάιλντκατς, ενώ έχει διακριθεί και με την Εθνική Νέων της Ισπανίας έχοντας στην κατοχή του τρία μετάλλια.

Χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-18 του 2022 στην Τουρκία, χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-19 του 2023 στην Ουγγαρία και ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17 του 2022 στην Ισπανία, και αναδείχθηκε MVP σε κάθε ένα από αυτά τα πρωταθλήματα.