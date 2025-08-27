Επίσημη «πρώτη» για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με Κουμάντζε και... Οκεκουόγεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζωκα και τους παίκτες του να συγκεντρώνονται στο ΣΕΦ ενόψει της νέας σεζόν.

Ξεκινούν τα «βάσανα» από σήμερα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν την πρώτη τους προπόνηση στο ΣΕΦ ενόψει της νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας το τεχνικό του επιτελείο και οι παίκτες των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν στο φαληρικό γήπεδο προκειμένου να πατήσουν για πρώτη φορά παρκέ την φετινή αγωνιστική περίοδο, ενώ το «παρών» έδωσαν και πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Με τους διεθνείς να απουσιάζουν, οι «ερυθρόλευκοι» πέρα από την ενίσχυση με τον Κουμάντζε, ο οποίος έρχεται να βοηθήσει στην προετοιμασία προς το παρόν, πήραν και τον Νίκο Οκεκουόγεν, με τον Ελληνο-Νιγηριανό να ενισχύει τους Πειραιώτες στις προπονήσεις. Ο 28χρονος αριστερόχειρας ψηλός την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων στην Elite League, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Μάλιστα παρών στο ΣΕΦ είναι και ο μεγάλος άτυχος της περσινής χρονιάς Μουσταφά Φαλ, ο οποίος υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και θα απουσιάσει από το μεγαλύτερο μέρος της ερχόμενης περιόδου.

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη επίσημη προπόνηση του Ολυμπιακού: