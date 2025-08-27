Με χαμόγελα και «πειράγματα» η επίσημη φωτογράφιση της Εθνικής για το Eurobasket (vid)

Με χαμόγελα και «πειράγματα» πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη φωτογράφιση των διεθνών στην Κύπρο, ένα 24ωρο πριν την πρεμιέρα με την Ιταλία (21:30, 28/8).

Η Εθνική μας ομάδα μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στο Eurobasket κόντρα στην Ιταλία, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης (27/8) στην Κύπρο, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποίησε και την πρώτη της προπόνησε στην Λεμεσό.

Σήμερα οι διεθνείς πραγματοποίησαν την πρώτη επίσημη φωτογράφιση επί Κυπριακού εδάφους, με τα χαμόγελα να είναι ευδιάκριτα στα πρόσωπα των διεθνών, ενώ δεν έλειψαν και τα «πειράγματα».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Δείτε το video από την φωτογράφιση των διεθνών: