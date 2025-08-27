Μέλι: «Δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο η Ελλάδα»

Ο Νίκολο Μέλι σε δηλώσεις του στάθηκε στην αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ελλάδα για την πρεμιέρα του Eurobasket και τόνισε η ομάδα του θα κάνει λάθος αν εστιάσει αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ένα 24ωρο έμεινε για την πρεμιέρα της Ελλάδας στο Eurobasket, με την Εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική του ομίλου.

Ο Νίκολο Μέλι σε δηλώσεις του στάθηκε στην αναμέτρηση της Ιταλίας κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και τόνισε η ομάδα του θα κάνει λάθος αν εστιάσει αποκλειστικά στην αντιμετώπιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που έχει πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να παίξουμε με μεγάλη ένταση και να συνεισφέρουν όλοι στο παιχνίδι μας. Απαιτείται ομαδικά πολύ καλή απόδοση και να χρησιμοποιήσουμε τις αρετές μας για να περιορίσουμε τους αντιπάλους μας».

