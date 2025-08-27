Ευρωμπάσκετ Κορασίδων: Σήμερα κόντρα στη Νορβηγία

Ξεκινάει σήμερα (27/8) η Β΄ Φάση του Ευρωμπάσκετ Κορασίδων (Β΄ κατηγορία) που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το απόγευμα (18.00) τη Νορβηγία στην προσπάθειά της να κατακτήσει την 9η θέση στο τουρνουά.

Για το σημερινό παιχνίδι και την αντίπαλο από την Σκανδιναβία μίλησε ο βοηθός προπονητή της Εθνικής Κορασίδων Σταμάτης Χαριτόπουλος: «Το σημερινό ματς με τη Νορβηγία είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει ακόμη νίκη στο τουρνουά. Στόχος μας είναι πλέον απαλλαγμένοι από κάθε άγχος να παίξουμε ωραίο μπάσκετ,. Να κερδίσουμε και τα τρία επόμενα παιχνίδια ξεκινώντας από το σημερινό και να κατακτήσουμε την 9η θέση».

Το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Προημιτελικά

13.00 Βοσνία και Ερζεγοβίνη-Βουλγαρία

15.30 Ολλανδία-Ελβετία

18.00 Τουρκία-Σλοβακία

20.30 Λιθουανία-Πορτογαλία

Αγώνες κατάταξης

Θέσεις 9-16

13.00 Σουηδία-Ισλανδία

15.30 Δανία-Ουκρανία

18.00 Ελλάδα-Νορβηγία

20.30 Αυστρία-Λουξεμβούργο

Θέσεις 17-19

10.30 Ιρλανδία-Αζερμπαϊτζάν

Η αναμέτρηση Ελλάδα-Νορβηγία θα μεταδοθεί σε live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.