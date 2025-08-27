Μούσα για την απουσία του από το EuroBasket: «Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου»

Ο Ντζάναν Μούσε σε δηλώσεις του μίλησε για την απουσία του από το προσεχές Eurobasket, σημειώνοντας πως ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Ο Ντζάναν Μούσα είναι ο μεγάλος άτυχος της Βοσνίας για το ερχόμενο Eurobasket, με τον νέο παίκτη της Ντουμπάι BC να είναι απουσιάζει από την μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού αφού η αποθεραπεία του από του χειρουργείο που έκανε στους κοιλιακούς θα διαρκούσε περισσότερο από το προβλεπόμενο.

Ο Μούσα έδωσε συνέντευξη σε μέσο της χώρας του και αποκάλυψε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για εκείνον. Όπως τόνισε ο 26χρονος παίκτης, η Εθνική ομάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό για εκείνον και ήθελε όσο τίποτε άλλο να παίξει στο EuroBasket.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Όσο για την επέμβαση, η ανάρρωση διαρκεί περισσότερο από όσο νόμιζα. Κάποιες προβλέψεις έλεγαν ότι θα μπορούσα να τρέξω σε 3-4 ημέρες και περπατούσα την 11η ημέρα. Πήρα ισχυρά χάπια για δέκα ημέρες, μετά βίας μπορούσα να σταθώ και να ξυπνήσω, αλλά πονάει λιγότερο σε σύγκριση με το να μην είμαι με τα παιδιά στην Κύπρο», σημείωσε ο Τζάναν Μούσα.



Ο παίκτης της Dubai BC παραδέχεται ότι δυσκολεύτηκε να δεχτεί ότι δεν θα είναι στο EuroBasket.«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για μένα. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα και όταν ανακοίνωσα ότι δεν θα ήμουν εκεί... Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η εθνική ομάδα και η χώρα για μένα. Η κατάσταση προέκυψε απροσδόκητα. Ήταν μια εξέταση ρουτίνας και αποδείχθηκε ότι ήταν αμφοτερόπλευρη κήλη. Έπρεπε να τα χάσω όλα, προς μεγάλη μου λύπη, αλλά χαίρομαι που ήμουν με τα αγόρια έστω και για λίγο».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!