Έχρισε φαβορί τη Σερβία ο Γκούροβιτς: «Δεν βλέπουμε κανέναν άλλον, όλα μυρίζουν 2001»

Ο Μίλαν Γκούροβιτς σε δηλώσεις του έχρισε τη Σερβία φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

«Ειλικρινά, κατάφερα να παρακολουθήσω παρά μόνο τον αγώνα εναντίον της Σλοβενίας. Δεν έμεινα επειδή δεν τα κατάφερα. Αλλά αυτό μου ήταν αρκετό. Πρέπει να πω αμέσως ότι τα φιλικά παιχνίδια είναι ένα πράγμα, τα ανταγωνιστικά παιχνίδια είναι κάτι άλλο, ειδικά στη φάση των νοκ άουτ.

Θα χώριζα το φόρτο εργασίας σε τρία μέρη, φιλικά παιχνίδια, φυσικά, φάση ομίλων και νοκ άουτ. Το φορτίο αυξάνεται και η ένταση αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Τώρα είναι απλώς θέμα διαφοράς στη νοοτροπία των ανθρώπων.

Δεν βλέπω κανέναν αντίπαλο. Πραγματικά, δεν βλέπω κανέναν αντίπαλο, όλα μου μυρίζουν σαν το 2001. Ιδού ο τίτλος (γέλια). Μετά από εμάς, αν και δεν θέλω να ακουστώ υπερβολικός, οι εθνικές ομάδες της Γαλλίας και της Γερμανίας, και σε κάποιο βαθμό η Ιταλία, θα είναι στη μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Δεν πιέζουμε καθόλου τα παιδιά μας, νομίζω ότι έχουμε μια ομάδα που είναι διπλάσια από όλες τις εθνικές ομάδες. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρω τους Γιόκιτς, Μπογκντάνοβιτς, Γκούντουριτς και άλλους».

