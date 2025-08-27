ΠΑΟΚ: Πρώτο φιλικό με τον ΑΟ Αρετσού Καλαμαριάς

Το πρώτο αγωνιστικό... ξεμούδιασμα, μετά από δύο εβδομάδες εντατικής προπόνησης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» θα υποδεχτεί, στο PAOK Sports Arena, σε προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι, τον Α.Ο. Αρετσού Καλαμαριάς, ομάδα η οποία θα συμμετέχει -για την καινούργια σεζόν- στον 3ο όμιλο της National League 1. Το ματς θα αρχίσει στις 17:00 και θεατής σε αυτό, λόγω μικροτραυματισμού, θα είναι ο Μάρβιν Τζόουνς. Ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πόδι και επιλογή του Γιούρι Ζντοβτς είναι να προφυλαχτεί.

Ο ΠΑΟΚ, μετά το αυριανό, θα δώσει άλλα τέσσερα φιλικά τεστ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν και θα μεταβεί στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Την Παρασκευή (29/8), ειδικότερα, θα ‘πετάξει’ από τη Θεσσαλονίκη για τη Γαλλία, όπου την επομένη (30/8) θα αντιμετωπίσει, στη δεύτερη φιλική δοκιμασία του, τη Βιλερμπάν.

Η -με άρωμα Ευρωλίγκα- αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο νεότευκτο Les Sables D’Olonne Arena. Θα είναι, ουσιαστικά, ο πρώτος διεθνής αγώνας μπάσκετ που θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο, χωρητικότητας 3.500 θεατών, με το οποίο θα γίνουν τα εγκαίνιά του. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό Sport Complex, στο τουριστικό θέρετρο Les Sables D’ Olonne, στη Δυτική Γαλλία.

Στις 5 Σεπτεμβρίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει, στο ‘Παλατάκι’ την TFT Skopje, ενώ, στην πορεία, είναι προγραμματισμένη η παρουσία του στο διεθνές τουρνουά που διοργανώνει η Παρτίζαν.

Στo Open Air Tournament του Βελιγραδίου, ο «Δικέφαλος» θα πραγματοποιήσει δύο φιλικά παιχνίδια (11 και 12 Σεπτεμβρίου), ωστόσο αναμένονται οι επίσημες λεπτομέρειες και το αναλυτικό πρόγραμμα από τους διοργανωτές. Tα δύο φιλικά ματς στη Σερβία (απέναντι στην Παρτίζαν και μία ακόμη ομάδα), θα είναι τα τελευταία για τους «ασπρόμαυρους» πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών τους.

Ο πρώτος επίσημος αγώνας του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στη SamElyon Arena, στο Samokov της Βουλγαρίας, απέναντι στην SC Derby (Μαυροβούνιο), για τα προκριματικά του BCL.