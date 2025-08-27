Τζάμπολ στο Eurobasket 2025 με έξι αγώνες, ξεχωρίζει το Λετονία - Τουρκία

Ξεκινάει σήμερα στη Ρίγα της Λετονίας και στο Τάμπερε της Φινλανδίας το 42ο Eurobasket στην ιστορία.

Στην πρώτη μέρα της διοργάνωσης θα διεξαχθούν έξι παιχνίδια για τον Α’ και τον Β’ όμιλο, με το πρώτο τζάμπολ να γίνεται στο παιχνίδι της Μεγάλης Βρετανίας με τη Λιθουανία στις 13:30.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η κόντρα της οικοδέσποινας Λετονίας απέναντι στη φιλόδοξη Τουρκία, ενώ η πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία παίζει κόντρα στο Μαυροβούνιο. Την πρεμιέρα του Eurobasket κλείνει το παιχνίδι της Σερβίας με την Εσθονία, με το σύνολο του Νίκολα Γιόκιτς να αναμένεται να έχει εύκολο έργο.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα κάνει τη δική της πρεμιέρα την Πέμπτη κόντρα στην Ιταλία (28/8, 21:30).

To πρόγραμμα της πρεμιέρας (27/8)

13:30 Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία (Α’ όμιλος)

14:45 Τσεχία - Πορτογαλία (Α’ όμιλος)

16:30 Μαυροβούνιο - Γερμανία (Β’ όμιλος)

18:00 Λετονία - Τουρκία (Α’ όμιλος)

20:30 Σουηδία - Φινλανδία (Β’ όμιλος)

21:15 Σερβία - Εσθονία (Ά όμιλος)

