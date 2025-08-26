Όσμαν: «Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και είμαστε φτιαγμένοι για αυτή τη στιγμή»

Αισιόδοξος για τη φετινή εθνική Τουρκίας δήλωσε ο Τζέντι Όσμαν, εκφράζοντας την πίστη του στο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί για το Ευρωμπάσκετ.

Σε δηλώσεις του ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού σημείωσε αρχικά: «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά που έχουν γίνει ποτέ. Κάθε ομάδα έχει έρθει με το καλύτερο ρόστερ της. Ξεκινώντας με τη Λετονία, προφανώς θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι είχαμε μια καλή περίοδο προετοιμασίας για σχεδόν ένα μήνα. Όλοι είναι έτοιμοι και πραγματικά συγκεντρωμένοι».

Και συνεχίζοντας τόνισε την αυτοπεποίθηση που υπάρχει στην ομάδα: «Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ και ότι είμαστε φτιαγμένοι για αυτή τη στιγμή. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο να προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε».

Όσον αφορά τον όμιλο που βρίσκεται η Τουρκία, είπε: «Σίγουρα, αυτός είναι ένας από τους πιο δύσκολους ομίλους. Είναι η Λετονία που παίζει εντός έδρας, η Σερβία, προφανώς την Τσεχία, μετά την Εσθονία και την Πορτογαλία που ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Αλλά στο τέλος, είμαστε εδώ για να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι».