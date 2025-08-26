Εργκίν Αταμάν για Σαρπ: «Μας βοηθάει και κάνει scouting, είναι σαν ένας εθελοντής assistant coach»

Ο Εργκίν Αταμάν εξήρε τον ρόλο του 15χρονου γιου του, Σαρπ, για όσα κάνει στις προπονήσεις της εθνικής Τουρκίας.

Οι δυο τους περνούν πολλές ώρες μαζί (και) στα γήπεδα μιλώντας για μπάσκετ, με τον Σαρπ να βοηθάει τον πατέρα του διακριτικά τόσο στον Παναθηναϊκό, όσο και τώρα στην εθνική Τουρκίας ενόψει του Ευρωμπάσκετ.

Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε για τον ρόλο του γιου του σε σχετική ερώτηση, αναφέροντας:

«Φυσικά δεν είναι επίσημα μέλος του τεχνικού τιμ γιατί είναι μόλις 15 ετών. Όμως συμμετείχε σε όλη την προετοιμασία, κάνει scouting, βοηθάει την ομάδα και είναι μέρος της. Γνωρίζει πολύ καλά το μπάσκετ. Βοηθάει εμένα, βοηθάει τους παίκτες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας εθελοντής assistant coach».

Ακόμα, ρωτήθηκε για το πόσο εύκολο είναι να φέρει κοντά τους παίκτες του, που είναι σπουδαία ονόματα είτε στο ΝΒΑ είτε στην Ευρωλίγκα. «Είναι πολύ εύκολο για μένα. Έχω την εμπειρία, περισσότερα από 25 χρόνια προπονητικής στην Ευρώπη στο κορυφαίο επίπεδο. Είχαμε αρκετό χρόνο για προετοιμασία, έναν μήνα. Και τώρα η χημεία της ομάδας είναι εντάξει. Δεν αντιμετωπίσαμε καμία δυσκολία. Όταν έχεις παίκτες όπως αυτούς που έχω τώρα σε αυτό το ρόστερ, είναι πιο εύκολο να φτιάξεις τη χημεία».

Μιλώντας και για την πρεμιέρα κόντρα στη Λετονία, είπε:

«Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε τον πρώτο αγώνα, δεν αλλάζει τίποτα. Θα είναι σημαντικό να τερματίσουμε στον όμιλο στις τρεις πρώτες θέσεις. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας σε αυτό το πρώτο στάδιο».