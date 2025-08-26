Αντίπαλοι Ελλάδας: Χωρίς προπόνηση δύο εβδομάδες ο Σενγκέλια - «Θέλω να παίξω»

Ο Τορνίκε Σενγκέλια μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε με την καρδιά του, υπογράμμισε πως είναι πλέον καλά, αλλά έχει να προπονηθεί δύο εβδομάδες.

Το μεγαλύτερο όνομα της εθνικής Γεωργίας, αντιπάλου της Ελλάδας (31/8) στον Γ’ όμιλο της Λεμεσού, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων, καθώς έχει μείνει εκτός δράσης από τις 8 Αυγούστου, όταν διαγνώστηκε με αρρυθμία στην καρδιά σε φιλικό με την Εσθονία.

Σε συνέντευξη που έδωσε στη «Marca», ο 33χρονος φόργουoρντ πλέον της Μπαρτσελόνα δήλωσε πως δουλεύει σκληρά ώστε να είναι έτοιμος στην πρεμιέρα της Γεωργίας κόντρα στην Ισπανία, την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

«Η καρδιά μου είναι καλά! Το θέμα τώρα είναι να βρεθώ σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Βρίσκομαι εκτός προπονήσεων για περίπου δύο εβδομάδες, χωρίς να κάνω κάτι, χρειαζόμουν ξεκούραση» είπε ο Σενγκέλια και συνέχισε:

«Όλα πήγαν καλά με την υγεία μου και θέλω να είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα μου. Το καλύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαι με την καρδιά μου. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να παίξω στην πρεμιέρα. Προσπαθώ σκληρά και θέλω να παίξω στο τουρνουά. Είχα μία καλή προπόνηση, θα δούμε τις επόμενες ημέρες».