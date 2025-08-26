Ξεκίνησε την προετοιμασία της η Καρδίτσα - Ολοκληρώνονται οι μεταγραφές

Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της η Καρδίτσα ενόψει της νέας σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο Basketball Champions League, που θα σημάνει την πρώτη της συμμετοχή στην Ευρώπη.

Παράλληλα, οι μεταγραφές ολοκληρώνονται και σύντομα ο Νίκος Παπανικολόπουλος θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Την Τρίτη (26/8) το απόγευμα, ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ έδωσε το σύνθημα για την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδoυ.

Η πρώτη προπόνηση της σεζόν πραγματοποιήθηκε με την παρουσία αρκετών φιλάθλων, καθώς ήταν ανοικτή στο κοινό, ενώ παράλληλα διοργανώθηκε και η πρώτη Media Day.

Πριν από το ξεκίνημα, τα μέλη της διοίκησης υποδέχθηκαν τόσο το προπονητικό επιτελείο –παλιούς και νέους συνεργάτες– όσο και τους αθλητές, εκφράζοντας τις ευχές τους για μία χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες.

Η φετινή εκκίνηση της προετοιμασίας σηματοδοτεί την είσοδο του Α.Σ.Κ. στην πιο ιστορική και συνάμα συναρπαστική σεζόν της ιστορίας του, με την επικείμενη συμμετοχή της ομάδας στο Basketball Champions League αλλά και σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, όπως αναμένεται να είναι το προσεχές στη Stoiximan GBL.

Το παρών έδωσαν δεκαπέντε αθλητές και συγκεκριμένα οι νεαποκτηθέντες Αμερικανοί Ντιμάτζιο Ουίγκινς, Μπράντον Τζέφερσον, Ελ Έλις, Ντάμιεν Τζέφερσον, οι επίσης νέοι στο ρόστερ Θωμάς Ζευγαράς, Μιχάλης Λιάπης, οι αθλητές που ανανέωσαν Νίκος Δίπλαρος, Λεωνίδας Κασελάκης, Γιώργος Καμπερίδης, Νόα Χόρχλερ (ενσωματώθηκε πρόσφατα μετά τη συμμετοχή του στην προετοιμασία της Εθνικής Μεγάλης Βρετανίας ενόψει του Ευρωμπάσκετ), Ρομέλο Ουάιτ, οι Χρήστος Μπουντούρης, Μανώλης Πασαγιάννης, Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας και ο Ρόμπερτ Χουγκάζ που συμμετέχει στο πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο Ρομέλο Ουάιτ, καθώς ο 27χρονος σέντερ ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του όλο το προηγούμενο διάστημα στην Καρδίτσα και έχει εισέλθει σε φουλ ρυθμούς, μετά σχεδόν 17 μήνες από το σοβαρό τραυματισμό του.

Ο head coach της ομάδας, Νίκος Παπανικολόπουλος έδωσε τις πρώτες οδηγίες τους παίκτες του και μαζί με το προπονητικό επιτελείο ξεκίνησαν την προπόνηση μέσα σε αποθέωση από το κοινό που ήρθε να γνωρίσει και να φωτογραφηθεί με τα παλιά και νέα μέλη της ομάδας».