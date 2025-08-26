Στις 26/8 ξεκινάει προετοιμασία η Καρδίτσα - Ολοκληρώνονται οι μεταγραφές

Την προσεχή Τρίτη 26 Αυγούστου ξεκινάει την προετοιμασία της η Καρδίτσα ενόψει της νέας σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο Basketball Champions League.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην επίσημη ενημέρωση της ομάδας οι μεταγραφές ολοκληρώνοντας και σύντομα ο Νίκος Παπανικολόπουλος θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με το βλέμμα στην επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Η ομάδα, εδώ και λίγες ημέρες, έχει ξεκινήσει προπονήσεις, υπό τις οδηγίες του κόουτς Νίκου Παπανικολόπουλου και των συνεργατών του, όμως την Τρίτη 26 Αυγούστου, θα γίνει και επίσημα η έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της επερχόμενης σεζόν.

Οι αθλητές των «κυανόλευκων» υποβάλλονται στις απαραίτητες αιματολογικές, καρδιολογικές, κλινικές κι εργομετρικές εξετάσεις και σταδιακά ενσωματώνονται στο πρόγραμμα της ομάδας.

Οι μεταγραφικές κινήσεις βαίνουν προς ολοκλήρωση και σύντομα θα ανακοινωθεί η πλήρης σύνθεση του νέου ρόστερ, το οποίο περιλαμβάνει πολλά νέα πρόσωπα.

Ήδη, στην ομάδα, πέραν της παραμονής του Νίκου Δίπλαρου, του Λεωνίδα Κασελάκη, του Γιώργου Καμπερίδη, του Ρομέλο Ουάιτ και του Νόα Χόρχλερ έχουν προστεθεί οι Ελ Έλις, Ντέμιεν Τζέφερσον, Ντιμάτζιο Ουίγκινς, Θωμάς Ζευγάρας, Μπράντον Τζέφερσον, Γιάννης Ζευγαράς, Μιχάλης Λιάπης, ενώ στο ρόστερ προωθήθηκαν επίσης οι Χρήστος Μπουντούρης, Μανώλης Πασαγιάννης από τη συνεργασία με τον Γ.Σ. Σοφάδων.

Η επίσημη πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν έχει οριστεί για την Τρίτη στις 6 μ.μ. στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας και είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει.

Η «πρώτη» του Α.Σ.Κ. αποτελεί μία ευκαιρία γνωριμίας της νέας ομάδας με το φίλαθλο κοινό, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί η Media Day με παρόντες τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης».