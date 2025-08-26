Ζντοβτς: «Όλα είναι ιδανικά στον ΠΑΟΚ, οι επιτυχίες φέρνουν πίεση»

Ο Γιούρι Ζντοβτς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου κατά τη διάρκεια της ανοικτής προπόνησης, επανέφερε το θέμα της… δημιουργικής πίεσης (όπως είχε αναφέρει και στην παρουσίασή του) και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της δουλειάς μέχρι τώρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Μιλώντας για τις πρώτες του σκέψεις για τη νέα σεζόν, σημείωσε… «Έχουν περάσει 14 ημέρες από την έναρξη της προετοιμασίας, η ομάδα είναι καινούργια. Υπάρχουν και για μένα πολλά ερωτηματικά. Νομίζεις ότι ξέρεις τους παίκτες, επειδή τους έχεις δει στο σκάουτινγκ, αλλά η πραγματικότητα στην καθημερινότητα είναι κάτι διαφορετικό. Οι σκέψεις μου είναι πολύ θετικές. Έχουμε μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα, δουλεύουμε σκληρά.

Όλα είναι εξαιρετικά. Οι συνθήκες είναι ιδανικές. Λέω πολλές φορές ότι ο προπονητής δεν είναι εδώ για να δημιουργεί προβλήματα, αλλά για να τα λύνει. Μέχρι στιγμής δεν έχω κανένα παράπονο, αλλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχω εμπειρία και από την αρχή της σεζόν και μετά, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Θα προσπαθήσω σκληρά για να μη συμβεί αυτό».

Από τα πρώτα συμπεράσματα του σε αυτές τις δύο εβδομάδες, ανέφερε… «Το πιο θετικό είναι η ενέργεια των παικτών, που είναι πραγματικά πολύ καλή. Προσπαθούν να δώσουν το μάξιμουμ στην προπόνηση. Αυτό που πρέπει να δουλέψουμε είναι ότι αρκετοί παίκτες έχουν τους δικούς τους αυτοματισμούς από πριν. Είτε από τον προηγούμενο προπονητή, είτε από τον τρόπο που σκέφτονται για το μπάσκετ. Είναι δύσκολο να αλλάξει αυτό, γιατί εγώ έρχομαι με νέες ιδέες, νέα φιλοσοφία. Είναι όμως πρόκληση και για μένα, να δουλέψω πάνω σε αυτό».

Ο ΠΑΟΚ έχει πουλήσει 4.500 εισιτήρια διαρκείας, το γήπεδο ανακαινίζεται, η ομάδα πέρσι έφτασε σε ευρωπαϊκό τελικό. Μπορεί η περσινή σεζόν να φέρει έξτρα πίεση; «Έτσι πρέπει να είναι! Μέσα από την πίεση μπορείς να βελτιωθείς, οι παίκτες, οι προπονητές όλοι. Έτσι λειτουργεί αν θέλεις να πας στο επόμενο επίπεδο».

Όσο για το ενδεχόμενο απόκτησης έβδομου ξένου, είπε: «Αυτήν τη στιγμή, όχι».

Ο Γιούρι Ζντοβτς απάντησε και σε ερώτηση για το επερχόμενο Eurobasket, έχοντας πάρει και ο ίδιος το χρυσό μετάλλιο ως παίκτης… «Έχω υπάρξει προπονητής δύο φορές. Για εμένα το Eurobasket είναι μεγάλη λοταρία. Σε μία κακή μέρα, μπορείς να μείνεις εκτός. Δε μπορείς να κάνεις πολλές προβλέψεις, έχει πολλές καλές ομάδες. Η Ελλάδα έχει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα, καλύτερη από τη Σλοβενία.

Η Σλοβενία φέτος άλλαξε διοίκηση στην ομοσπονδία, έχει τραυματισμούς και πραγματικά υποφέρει. Χρειάζεται η τύχη στο Eurobasket. Να είσαι σε καλή μέρα, να έχεις καλή χημεία, ένας αντίπαλος μπορεί να χάσει από έναν άλλον… Το φαβορί για μένα είναι η Σερβία, κυριάρχησε στα φιλικά, έχει ποιότητα στο ρόστερ και εμπειρία».