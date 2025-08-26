Ιστορική κίνηση: Δημιούργησε επαγγελματική ομάδα 3x3 o Aθηναϊκός, πρώτο μέλος η Αλεξανδρή!

Ιστορική κίνηση για το μπάσκετ γυναικών, με τον Αθηναϊκό να δημιουργεί ομάδα 3X3, τις Byron Queens, και πρώτο μέλος της να είναι η Διονυσία Αλεξανδρή.

Η πρώην παίκτρια του Παναθηναϊκού υπέγραψε με τον Αθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια σε μία ιστορική κίνηση για το μπάσκετ γυναικών, που έχει πλέον την πρώτη επαγγελματική ομάδα 3x3.

Όσον αφορά την Α1 Γυναικών, η Αλεξανδρή τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεική στον Παναθλητικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πρώτη επαγγελματική ομάδα 3x3 στην Ελλάδα είναι οι Byron Queens και πρώτη κίνηση η Διονυσία Αλεξανδρή, η οποία θα είναι και αρχηγός της ομάδας.

Ιστορία δε γράφεις μόνο ακολουθώντας το δρόμο των επιτυχιών που έχεις περπατήσει ξανά, αλλά και χαράζοντας νέα μονοπάτια, ανοίγοντας ορίζοντες και συμβαδίζοντας με τις επιταγές της εποχής. Το όραμα του Αθηναϊκού Qualco, η αγάπη για το μπάσκετ και εν γένει για το γυναικείο αθλητισμό και κυρίως η ανάγκη για συμπόρευση με την εξέλιξη και στήριξη σε κάθε επίπεδο του αθλήματος, φέρνουν την πρώτη επαγγελματική ελληνική ομάδα 3×3, τις Byron Queens, οι οποίες και θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 με μακροπρόθεσμο πλάνο και προοπτική συμμετοχής σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Πρώτη… βασίλισσα της 3×3 ομάδας μας θα είναι η Διονυσία Αλεξανδρή, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και η οποία θα είναι η αρχηγός μας στη νεοσύστατη 3×3 ομάδα. Η Διονυσία, μέλος της εθνικής μας ομάδας 3×3, θα είναι αρχηγός της πρώτης επαγγελματικής ομάδας 3×3 στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, η οποία έρχεται για να αλλάξει επίπεδο τη χώρα μας και να μπει δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη ενός από τα πλέον αναπτυσσόμενα αθλήματα, το οποίο είναι και από το 2024 Ολυμπιακό άθλημα.

«Είναι τεράστια τιμή για μένα να συμμετέχω σε μια ιστορική πρωτοβουλία για το ελληνικό μπάσκετ, τη δημιουργία της πρώτης επαγγελματικής ομάδας 3×3 στη χώρα μας. Αισθάνομαι περήφανη που, ως γυναίκα αθλήτρια, έχω την ευκαιρία να ανοίξω έναν νέο δρόμο, όχι μόνο για το ίδιο το άθλημα, αλλά και για όλες τις αθλήτριες που διεκδικούν χώρο, ρόλο και αναγνώριση σε κάθε νέα πρόκληση. Το 3×3 είναι ένα γρήγορο, θεαματικό και απαιτητικό άθλημα που αξίζει τη θέση του στο προσκήνιο και στην Ελλάδα, όπως την έχει ήδη κατακτήσει παγκοσμίως. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το μέλλον του 3×3 και να εμπνεύσει ακόμη περισσότερες αθλήτριες και αθλητές να τολμούν, να πρωτοπορούν και να ηγούνται. Ευχαριστώ τον Αθηναϊκό Qualco για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτής της ιστορικής αρχής», ήταν η δήλωση της 34χρονης αθλήτριας.

Η Διονυσία Αλεξανδρή θα αγωνιστεί θα αγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας με τα χρώματα του Παναθλητικού και με τη μορφή δανεισμού».