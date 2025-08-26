Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Ντος Σάντος

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε το ρόστερ της νέας περιόδου, στο οποίο δεν βρίσκεται ο Γιάγκο Ντος Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος γκαρντ φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη σερβική ομάδα, που με ανακοίνωσή της ανέφερε: «Ο Βραζιλιάνος Γιάγκο Ντος Σάντος απουσιάζει αυτή τη στιγμή λόγω υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, αναζητά ένα νέο περιβάλλον και δεν θα είναι μέρος του ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα για την επόμενη σεζόν».

Ο Ντος Σάντος την περασμένη σεζόν στην Euroleague μέτρησε 6,3 πόντους και 3,3 ασίστ μέσο όρο.

Αναλυτικά το ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα:

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ούρος Πλάβτσιτς, Στέφαν Μιλιένοβιτς, Αϊζέια Κάναν, Ντεβόντε Γκρέιαμ, Ντέγιαν Νταβίντοβατς, Τάισον Κάρτερ, Νίκολα Κάλινιτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Χασιέλ Ριβέρο, Εμπούκα Ιζούντου, Λάζαρ Στόικοβιτς, Τζοέλ Μπόλομποϊ, Τζόρνταν Νουόρα, Σάμι Οτζελέγιε, Όγκνιεν Ράντοσιτς, Τσίμα Μονέκε