Στο πλευρό της Εθνικής και πάλι οι «Πελαργοί»

Οι «Πελαργοί» έκαναν γνωστό πως για ακόμα μία φορά θα βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής και στο Εurobasket.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το καλοκαίρι του 2025 είναι μπασκετικό και η καρδιά της Εθνικής μας ομάδας χτυπάει δυνατά, όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και στις κερκίδες, χάρη στον μοναδικό Σύλλογο Φίλων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, τους "Πελαργούς"!



Οι πιστοί υποστηρικτές (65 οργανωμένα) ετοιμάζονται για το μεγάλο ταξίδι, καθώς την Τετάρτη 27 Αυγούστου θα βρεθούν στην Κύπρο και στη συνέχεια στη Λετονία, για να δώσουν δυναμικά το παρών στους τελικούς του EuroBasket 2025. Η Εθνική μας ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας και οι "Πελαργοί" ήταν εκεί, σε κάθε βήμα.



Η κορύφωση της υποστήριξής τους ήρθε στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη, παραμονές του Δεκαπενταύγουστου. Περισσότερα από 100 μέλη τους γέμισαν τις κερκίδες στο "Παλατάκι", δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ενέπνευσε τους αθλητές μας και έδειξε για άλλη μια φορά την αδιαπραγμάτευτη αγάπη του κόσμου.



Η Εθνική Ομάδα Ετοιμάζεται για τη Μάχη!



Η επίσημη αγαπημένη ομάδα έχει πλέον ολοκληρώσει την προετοιμασία της και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, ανακοίνωσε την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει. Μετά από μια σειρά δυνατών φιλικών αγώνων, η ομάδα είναι έτοιμη να παλέψει».