Aναχώρησε για την Κύπρο η Εθνική (pics)

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας αναχώρησε για την Κύπρο για τη φάση των ομίλων του Eurobasket, με στόχο να φτάσει σε μία επιτυχία μετά από χρόνια.

Το ταξίδι της Γαλανόλευκης στο φετινό Eurobasket ξεκίνησε, με την αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να αναχωρεί αρχικά για τη Λάρνακα κι έπειτα οδικώς για τη Λεμεσό.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι 12 παίκτες που επέλεξε στην πρώτη φάση θα αντιμετωπίσουν τις Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Βοσνία και Γεωργία, με στόχο αρχικά το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για ένα πιο βατό ματσάρισμα στα νοκ άουτ.

Κατά την αναχώρηση ο Κώστας Σλούκας μίλησε για το κλίμα που υπάρχει στην Εθνική και το θέμα που συζητιέται για τον άσο στη Γαλανόλευκη, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να αναφέρεται στον στόχο της Ελλάδας, που κοιτάει παιχνίδι με παιχνίδι τη διοργάνωση.

Οι σχετικές εικόνες της αναχώρησης: