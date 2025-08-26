Τουμπανιάρη: «Το κλίμα στην Εθνική Κορασίδων είναι πάρα πολύ καλό, κερδίζουμε εμπειρίες»

Η αρχηγός της Εθνικής Κορασίδων, Ευγενία Τουμπανιάρη, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την επόμενη ημέρα μετά τον όμιλο: «Δυστυχώς χάσαμε από την Βουλγαρία που ήταν το κρισιμότερο. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένες στην άμυνα και κάναμε κακές επιλογές. Με την Λιθουανία γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο ματς, αλλά το παλέψαμε πάρα πολύ. Ήταν πιο ψηλά κορμιά. Ολοκληρώσαμε τον όμιλο με νίκη απέναντι στην Ουκρανία. Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει να παλεύουμε για την 9η θέση. Ο πρώτος στόχος ήταν να προκριθούμε στα προημιτελικά. Θα παλέψουμε για τον κόπο και την αξιοπρέπεια μας. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχουμε συμφωνήσει όμως όλες μεταξύ μας να παίξει η μία για την άλλη και να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι».

Για τις εμπειρίες που κερδίζουν στο Ευρωμπάσκετ: «Βλέπουμε πώς παίζουν οι άλλες χώρες το μπάσκετ, κερδίζουμε εμπειρίες επίσης. Βλέπουμε πώς όταν μεγαλώσουμε θα παίζουμε μπάσκετ και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε ομάδα και παίκτρια, είναι διαφορετικό στο εξωτερικό από την Ελλάδα. Πέρα από το μπάσκετ, γνωρίζουμε άλλες κουλτούρες και κοινωνικοποιούμαστε».

Για τους επόμενους αγώνες στις θέσεις 9-16: «Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα ακόμα για την Νορβηγία, κατά πάσα πιθανότητα με αυτή θα παίξουμε. Από εδώ και πέρα, είναι ομάδες χαμηλότερης δυναμικής από του ομίλου. Δεν λέμε όμως ότι θα την νικήσουμε εύκολα. Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ που ξέρουμε τότε θα κερδίσουμε, αυτός είναι ο σκοπός μας».

Για την πρόοδο του μπάσκετ Γυναικών: «Είναι πολύ σημαντικό για να παίρνουμε παραστάσεις και εικόνες, όπως και πρότυπα. Σαν παιδιά έχουμε όνειρα για να φτάσουμε ψηλά. Να σας πω την αλήθεια για μένα, θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψεις σκληρά και να μείνεις ταπεινή».

Για τους προβληματισμούς της γενιάς των Κορασίδων: «Δεν έχουμε τόση αυτοπεποίθηση. Στην Ελλάδα λόγω ύψους έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε περισσότερο στις διεισδύσεις, ενώ στο εξωτερικό προτιμούν το σουτ και είναι το πιο σημαντικό. Από την αρχή της προετοιμασίας ο προπονητής μας προσπαθεί να ανεβάσει την αυτοπεποίθηση μας και θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό. Οι προπονητές μας μιλάνε συνέχεια. Το κλίμα στην Εθνική Κορασίδων είναι πάρα πολύ καλό».