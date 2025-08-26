Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για το Ισραήλ: Με συνοδεία της Ιντερπόλ κάθε βήμα της αποστολής

Με συνοδεία πραγματοποιείται κάθε κίνηση της αποστολής της εθνικής Ισραήλ από την άφιξή της στην Πολωνία και μετά για το Eurobasket.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα να δημιουργηθεί το παραμικρό στην Πολωνία με την αποστολή του Ισραήλ.

Τα μέλη της έφτασαν στο Κατοβίτσε με τη συνοδεία της Ιντερπόλ και πολιτικά ρούχα, χωρίς να φορούν κάτι που να φέρει τη σημεία του Ισραήλ, με στόχο να μην υπάρξει κάποιο απρόοπτο.

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι αντιδράσεις που υπάρχουν έχουν αναγκάσει τις αρχές να πάρουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα συνεχιστούν σε όλη την παραμονή του Ισραήλ στην Πολωνία.