Ο Σαμοντούροβ και τα νέα αστέρια του Eurobasket

Μπορεί το φετινό Eurobasket να διαθέτει αρκετούς μεγάλους αστέρες και σπουδαία ονόματα του ΝΒΑ, όμως υπάρχουν και οι νεαροί παίκτες που έχουν το… άστρο για να πετύχουν.

Το SDNA συγκέντρωσε τα ονόματα 7 παικτών ηλικίας έως 20 ετών που είτε έχουν φέρει τη δική τους αύρα στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό μπάσκετ, είτε έχουν τα εχέγγυα για να το πετύχουν αυτό. Μέσα σε αυτούς φυσικά και ο δικός μας Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Πάμε να τους δούμε…

Ζακαρί Ρισασέ (20χρ., 2,03μ.) - Γαλλία

Δε χρειάζονται πολλές συστάσεις για το νούμερο 1 ντραφτ του ΝΒΑ το 2024. Αποτελεί έναν από τους πιο πλήρεις νέους φόργουορντ στο ΝΒΑ. Διακρίνεται για το αποτελεσματικό σουτ του από μέση και μακρινή απόσταση, καθώς και για τη συνέπειά του μακριά από την μπάλα. Αμυντικά μπορεί να μαρκάρει και κάθε περιφερειακό παίκτη χάρη στο μήκος του και τις έξυπνες τοποθετήσεις του. Στην ρούκι σεζόν του με τους Ατλάντα Χοκς είχε κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ. Σε τέσσερα ματς είχε 30+ πόντους, ενώ επιλέχθηκε στην NBA All‑Rookie First Team ως ο δεύτερος καλύτερος παίκτης.

Άλεξ Σαρ (20χρ., 2,13μ.) - Γαλλία

Σφύζει από ταλέντο η Γαλλία αφού μετά τον Ρισασέ, ο Σαρ ήταν το νούμερο 1 ντραφτ του ΝΒΑ το 2024. Επιλέχθηκε από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με τους οποίους πραγματοποίησε εξαιρετική ρούκι σεζόν: 13,1 πόντοι, 6,6 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ, 1,5 τάπες κατά μέσο όρο σε 67 παιχνίδια. Αθλητικός σέντερ, ψηλό κορμί με εξαιρετική αμυντική παρουσία και ικανότητα να προστατεύει το καλάθι, ενώ συμπεριλήφθηκε στην All-Rookie First Team του NBA.

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (20χρ., 2,11μ.) - Ελλάδα

Προέρχεται από μια δυνατή παρουσία στο Eurobasket U20, όπου επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης με μέσο όρο 17,6 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1,4 τάπες, όντας πρώτος στα δίποντα με ποσοστό 65% . Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ και διακρίνεται για την ικανότητά του στο περιφερειακό σουτ, την αποτελεσματικότητα κοντά στο στεφάνι και το διάβασμα του παιχνιδιού, λειτουργώντας συχνά ως πόιντ φόργουορντ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό είχε φέτος 4,9 πόντους και 2,5 ριμπάουντ κατά μέσο σε σύνολο 15 αγώνων.

Σέρχιο Ντε Λαρέα (19χρ., 1,97μ.) - Ισπανία

Πρόκειται για έναν σύγχρονο ψηλό κόμπο γκαρντ με εξαιρετικό σουτ από την περιφέρεια, δημιουργική αντίληψη και ασυνήθιστη για την ηλικία του ωριμότητα στο παιχνίδι του. Τη σεζόν 2024‑25 με τη Βαλένθια στην ACB και το EuroCup, είχε 6,7 πόντους, 2,4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο. Ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του με 45,9% στα τρίποντα αποδεικνύοντας την ικανότητά του να λειτουργεί τόσο ως εκτελεστής όσο και ως δημιουργός σε υψηλό επίπεδο.

Μάριο Σεν Σουπερί (19χρ., 1,90μ.) - Ισπανία

Οι ατζέντηδες έχουν κυκλώσει το όνομά του τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τη στιγμή που αναδείχθηκε MVP στο Ευρωμπάσκετ U16 ​​του 2022. Είναι ένας εξελισσόμενος πόιντ γκαρντ με καλό χειρισμό της μπάλας, δημιουργικότητα και με δυνατό ένστικτο μέσα στο παιχνίδι. Τη σεζόν 2024‑25, αγωνιζόμενος δανεικός στην Μανρέσα από τη Μάλαγα, έχοντας κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην 12άδα της Ισπανίας παρά τον τραυματισμό που υπέστη σε πρόσφατο αγώνα προετοιμασίας κόντρα στη Γαλλία.

Μίκα Μούρινεν (18χρ., 2,08μ.) - Φινλανδία

Αν και άγουρος ακόμα στο παιχνίδι του θεωρείται ένας από τους πολλά υποσχόμενους παίκτες παγκοσμίως, έχει λάβει ήδη πολλές προσφορές από κορυφαία προγράμματα του NCA. Το 2030 θεωρείται σίγουρο πως θα βρίσκεται στο ντραφτ του ΝΒΑ, έχοντας κάνει αίσθηση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με τον συνδυασμό του ύψους του, της ικανότητας χειρισμού της μπάλας, της ευελιξίας του και της αμυντικής προσαρμοστικότητάς του. Έκανε ήδη το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών κατά τη διάρκεια του Προολυμπιακού Τουρνουά ​​το 2024.

Μαρκ Πάτζεν (19χρ., 1,98μ.) - Σλοβενία

Αποτέλεσε βασικό μέλος της πορείας της Σλοβενίας για το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο U19, όπου σε 7 αγώνες είχε 12,6 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 5,9 ασίστ. Ψηλός αθλητικός γκαρντ, που υπερισχύει σωματικά των αντιπάλων του, διακρίνεται για την ικανότητά του να σκοράρει από μακρινή απόσταση και να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας φέτος και σε 14 αγώνες είχε 8,4 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ. Με τον Λούκα Ντόντσιτς βέβαια μπροστά του, πολύ δύσκολα θα βρει χρόνο στο Eurobasket…