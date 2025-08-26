EuroBasket 2025, όλες οι μεταδόσεις από Nova και ΕΡΤ

EuroBasket 2025, τo μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του μπάσκετ ξεκινά. Από τις 27 Αυγούστου έως τα 14 Σεπτεμβρίου, με τέσσερις ομίλους να λαμβάνουν χώρα σε ισάριθμες διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία) και την τελική φάση στη Λετονία.
Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν live από τη Nova, αυτοί της Εθνικής και άλλοι κατ’ επιλογή, συνολικά 22 τον αριθμό, από την ΕΡΤ.
Και οι δύο τηλεοπτικοί φορείς θα έχουν φυσικά, κάθε βράδυ, εκπομπές, ρεπορτάζ και αναλύσεις.
Για τη Nova στο στούντιο θα είναι ο Χρήστος Καούρης, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης και με απεσταλμένους τους Δημήτρη Καρύδα και Νικήτα Αυγουλή. Για την ΕΡΤ στις περιγραφές, στον σχολιασμό και στα ρεπορτάζ θα είναι οι Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Βαγγέλης Ιωάννου και Θοδωρής Φελάνης, τις εκπομπές από το στούντιο θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης.
Τετάρτη 27 Aυγούστου
- 13:30 Μ. Βρετανία-Λιθουανία, Novasports4
- 14:45 Τσεχία-Πορτογαλία, Novasports Start
- 16:30 Μαυροβούνιο-Γερμανία, Novasports4
- 18:00 Λετονία-Τουρκία, Novasports Start
- 20:30 Σουηδία-Φινλανδία, Novasports4
- 21:15 Σερβία-Εσθονία, Novasports Start
Πέμπτη 28 Αυγούστου
- 15:00 Ισραήλ-Ισλανδία, Novasports4
- 15:00 Γεωργία-Ισπανία, Novasports Start & ΕΡΤ1
- 18:00 Βέλγιο-Γαλλία, Novasports4
- 18:15 Βοσνία-Κύπρος, Novasports Start
- 21:30 Σλοβενία-Πολωνία, Novasports4
- 21:30 Ελλάδα-Ιταλία, Novasports Start & ERTNEWS
Παρασκευή 29 Αυγούστου
- 13:30 Γερμανία-Σουηδία, Novasports4
- 14:45 Τουρκία-Τσεχία, Novasports Start
- 16:30 Λιθουανία-Μαυροβούνιο, Novasports4 & ΕΡΤ1
- 18:00 Εσθονία-Λετονία, Novasports Start
- 20:30 Φινλανδία-Μ. Βρετανία, Novasports4
- 21:15 Πορτογαλία-Σερβία, Novasports Start
Σάββατο 30 Αυγούστου
- 13:30 Λιθουανία-Γερμανία, Novasports5
- 14:45 Τσεχία-Εσθονία, Novasports4
- 15:00 Ισλανδία-Βέλγιο, Novasports6
- 15:00 Ιταλία-Γεωργία, Novasports Start & ΕΡΤ1
- 16:30 Μ. Βρετανία-Σουηδία, Novasports5
- 18:00 Λετονία-Σερβία, Novasports4
- 18:00 Γαλλία-Σλοβενία, Novasports6
- 18:15 Κύπρος-Ελλάδα, Novasports Start & ΕΡΤ1
- 20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία, Novasports5
- 21:15 Τουρκία-Πορτογαλία, Novasports4
- 21:30 Πορτογαλία-Ισραήλ, Novasports6
- 21:30 Ισπανία-Βοσνία, Novasports Start
Κυριακή 31 Αυγούστου
- 15:00 Γεωργία-Ελλάδα, Novasports Start & ERTNEWS
- 15:00 Σλοβενία-Βέλγιο, Novasports4
- 18:00 Ισραήλ-Γαλλία, Novasports4
- 18:15 Ισπανία-Κύπρος, Novasports Start
- 21:30 Πολωνία-Ισλανδία, Novasports4
- 21:30 Βοσνία-Ιταλία, Novasports Start & ΕΡΤ1
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
- 13:30 Σουηδία-Μαυροβούνιο, Novasports4
- 14:45 Εσθονία-Τουρκία, Novasports Start
- 16:30 Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4
- 18:00 Πορτογαλία-Λετονία, Novasports Start
- 20:30 Φινλανδία-Λιθουανία, Novasports4
- 21:15 Σερβία-Τσεχία, Novasports Start & ΕΡΤ1
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Βέλγιο-Ισραήλ, Novasports4
- 15:00 Ελλάδα-Βοσνία, Novasports Start & ERTNEWS
- 18:00 Ισλανδία-Σλοβενία, Novasports4
- 18:15 Κύπρος-Γεωργία, Novasports Start & ΕΡΤ1
- 21:30 Γαλλία-Πολωνία, Novasports4
- 21:30 Ιταλία-Ισπανία, Novasports Start
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
- 13:30 Μαυροβούνιο-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4
- 14:45 Εσθονία-Πορτογαλία, Novasports Start
- 16:30 Λιθουανία-Σουηδία, Novasports4
- 18:00 Τσεχία-Λετονία, Novasports Start
- 20:30 Φινλανδία-Γερμανία, Novasports4
- 21:15 Τουρκία-Σερβία, Novasports Start & ΕΡΤ1
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Βοσνία-Γεωργία, Novasports Start
- 15:00 Γαλλία-Ισλανδία, Novasports4
- 18:00 Ισραήλ-Σλοβενία, Novasports4
- 18:15 Ιταλία-Κύπρος, Novasports Start
- 21:30 Πολωνία-Βέλγιο, Novasports4
- 21:30 Ισπανία-Ελλάδα, Novasports Start & ΕΡΤ1
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- 12:00 Φάση των 16, Novasports Start
- 15:15 Φάση των 16, Novasports Start
- 18:30 Φάση των 16, Novasports Start
- 21:45 Φάση των 16, Novasports Start
*Η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο από αυτούς τους αγώνες, θα επιλεγούν μετά τη διαμόρφωση των νοκ άουτ.
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- 12:00 Φάση των 16, Novasports Start
- 15:15 Φάση των 16, Novasports Start
- 18:30 Φάση των 16, Novasports Start
- 21:45 Φάση των 16, Novasports Start
*Η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο από αυτούς τους αγώνες, θα επιλεγούν μετά τη διαμόρφωση των νοκ άουτ.
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Προημιτελικός, Novasports Start
- 21:00 Προημιτελικός, Novasports Start
- *Η ΕΡΤ θα μεταδώσει το έναν από τους δύο προημιτελικούς της ημέρας.
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Προημιτελικός, Novasports Start
- 21:00 Προημιτελικός, Novasports Start
- *Η ΕΡΤ θα μεταδώσει το έναν από τους δύο προημιτελικούς της ημέρας.
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Hμιτελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1
- 21:00 Hμιτελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Μικρός τελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1
- 21:00 Τελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1