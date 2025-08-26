EuroBasket 2025, όλες οι μεταδόσεις από Nova και ΕΡΤ

Αναλυτικά, ανά ημέρα και κανάλι. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

EuroBasket 2025, τo μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του μπάσκετ ξεκινά. Από τις 27 Αυγούστου έως τα 14 Σεπτεμβρίου, με τέσσερις ομίλους να λαμβάνουν χώρα σε ισάριθμες διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία) και την τελική φάση στη Λετονία.

Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν live από τη Nova, αυτοί της Εθνικής και άλλοι κατ’ επιλογή, συνολικά 22 τον αριθμό, από την ΕΡΤ.

Και οι δύο τηλεοπτικοί φορείς θα έχουν φυσικά, κάθε βράδυ, εκπομπές, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

Για τη Nova στο στούντιο θα είναι ο Χρήστος Καούρης, κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης και με απεσταλμένους τους Δημήτρη Καρύδα και Νικήτα Αυγουλή. Για την ΕΡΤ στις περιγραφές, στον σχολιασμό και στα ρεπορτάζ θα είναι οι Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Βαγγέλης Ιωάννου και Θοδωρής Φελάνης, τις εκπομπές από το στούντιο θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης.

Τετάρτη 27 Aυγούστου

13:30 Μ. Βρετανία-Λιθουανία, Novasports4

14:45 Τσεχία-Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Μαυροβούνιο-Γερμανία, Novasports4

18:00 Λετονία-Τουρκία, Novasports Start

20:30 Σουηδία-Φινλανδία, Novasports4

21:15 Σερβία-Εσθονία, Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου

15:00 Ισραήλ-Ισλανδία, Novasports4

15:00 Γεωργία-Ισπανία, Novasports Start & ΕΡΤ1

18:00 Βέλγιο-Γαλλία, Novasports4

18:15 Βοσνία-Κύπρος, Novasports Start

21:30 Σλοβενία-Πολωνία, Novasports4

21:30 Ελλάδα-Ιταλία, Novasports Start & ERTNEWS

Παρασκευή 29 Αυγούστου

13:30 Γερμανία-Σουηδία, Novasports4

14:45 Τουρκία-Τσεχία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία-Μαυροβούνιο, Novasports4 & ΕΡΤ1

18:00 Εσθονία-Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία-Μ. Βρετανία, Novasports4

21:15 Πορτογαλία-Σερβία, Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου

13:30 Λιθουανία-Γερμανία, Novasports5

14:45 Τσεχία-Εσθονία, Novasports4

15:00 Ισλανδία-Βέλγιο, Novasports6

15:00 Ιταλία-Γεωργία, Novasports Start & ΕΡΤ1

16:30 Μ. Βρετανία-Σουηδία, Novasports5

18:00 Λετονία-Σερβία, Novasports4

18:00 Γαλλία-Σλοβενία, Novasports6

18:15 Κύπρος-Ελλάδα , Novasports Start & ΕΡΤ1

20:30 Μαυροβούνιο-Φινλανδία, Novasports5

21:15 Τουρκία-Πορτογαλία, Novasports4

21:30 Πορτογαλία-Ισραήλ, Novasports6

21:30 Ισπανία-Βοσνία, Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία-Ελλάδα , Novasports Start & ERTNEWS

15:00 Σλοβενία-Βέλγιο, Novasports4

18:00 Ισραήλ-Γαλλία, Novasports4

18:15 Ισπανία-Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία-Ισλανδία, Novasports4

21:30 Βοσνία-Ιταλία, Novasports Start & ΕΡΤ1

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

13:30 Σουηδία-Μαυροβούνιο, Novasports4

14:45 Εσθονία-Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4

18:00 Πορτογαλία-Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία-Λιθουανία, Novasports4

21:15 Σερβία-Τσεχία, Novasports Start & ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Βέλγιο-Ισραήλ, Novasports4

15:00 Ελλάδα-Βοσνία , Novasports Start & ERTNEWS

18:00 Ισλανδία-Σλοβενία, Novasports4

18:15 Κύπρος-Γεωργία, Novasports Start & ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία-Πολωνία, Novasports4

21:30 Ιταλία-Ισπανία, Novasports Start

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

13:30 Μαυροβούνιο-Μεγάλη Βρετανία, Novasports4

14:45 Εσθονία-Πορτογαλία, Novasports Start

16:30 Λιθουανία-Σουηδία, Novasports4

18:00 Τσεχία-Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία-Γερμανία, Novasports4

21:15 Τουρκία-Σερβία, Novasports Start & ΕΡΤ1

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία-Γεωργία, Novasports Start

15:00 Γαλλία-Ισλανδία, Novasports4

18:00 Ισραήλ-Σλοβενία, Novasports4

18:15 Ιταλία-Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία-Βέλγιο, Novasports4

21:30 Ισπανία-Ελλάδα, Novasports Start & ΕΡΤ1

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 Φάση των 16, Novasports Start

15:15 Φάση των 16, Novasports Start

18:30 Φάση των 16, Novasports Start

21:45 Φάση των 16, Novasports Start

*Η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο από αυτούς τους αγώνες, θα επιλεγούν μετά τη διαμόρφωση των νοκ άουτ.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 Φάση των 16, Novasports Start

15:15 Φάση των 16, Novasports Start

18:30 Φάση των 16, Novasports Start

21:45 Φάση των 16, Novasports Start

*Η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο από αυτούς τους αγώνες, θα επιλεγούν μετά τη διαμόρφωση των νοκ άουτ.

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 Προημιτελικός, Novasports Start

21:00 Προημιτελικός, Novasports Start

*Η ΕΡΤ θα μεταδώσει το έναν από τους δύο προημιτελικούς της ημέρας.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Προημιτελικός, Novasports Start

21:00 Προημιτελικός, Novasports Start

*Η ΕΡΤ θα μεταδώσει το έναν από τους δύο προημιτελικούς της ημέρας.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

17:00 Hμιτελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1

21:00 Hμιτελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00 Μικρός τελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1

21:00 Τελικός, Novasports Start & ΕΡΤ1

