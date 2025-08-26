Γιόβιτς: «Όλο και καλύτερα ο Μίσιτς, χαίρομαι που ταξίδεψε για μένα ο Σποέλστρα στη Σερβία»

Ο Νίκολα Γιόβιτς σε δηλώσεις του μίλησε για την ετοιμότητα της Σερβίας ενόψει Eurobasket, τον Βασίλιε Μίσιτς και τον Έρικ Σποέλστρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν είναι έτοιμη η Σερβία: «Απλώς πρέπει να τελειοποιήσουμε κάποιες λεπτομέρειες και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθουμε καλά, να παίζουμε καλά και να έχουμε καλή χημεία. Το τι λένε οι άλλοι δεν είναι τόσο σημαντικό. Όλα θα φανούν στο γήπεδο και θα δούμε πώς θα είναι όλα σύντομα».

Για τον Μίσιτς: «Μόνο ο Μίσιτς αναρρώνει από τραυματισμό, αλλά δείχνει και αυτός όλο και καλύτερα. Δείχνουμε όλο και καλύτεροι. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι παίκτες και η ομάδα είναι παρόμοιοι και δείχνουμε όλο και καλύτεροι».

Για το ότι η Σερβία είναι στον πιο εύκολο όμιλο: «Όλοι θέλουν να βλέπουν παιχνίδια εναντίον πιο δύσκολων αντιπάλων, αλλά κάθε παιχνίδι μετράει. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμάται».

Για το ποιους ξεχωρίζει από τον όμιλο: «Ο Πορζίνγκις είναι ένας πραγματικά σπουδαίος παίκτης. Οι Λετονοί είναι πάντα μια κορυφαία ομάδα, για να μην αναφέρουμε την Τουρκία! Πραγματικά φαίνονται κορυφαίοι. Προηγήθηκαν εναντίον των Γερμανών, οι οποίοι έχουν μια πραγματικά σπουδαία ομάδα. Και εμείς έχουμε σπουδαίους παίκτες στη ρακέτα, οπότε ας κερδίσει ο καλύτερος».

Για το ότι ο Σποέλστρα βρέθηκε στη Σερβία για να τον δει: «Χαίρομαι που ένας τόσο σπουδαίος προπονητής ταξίδεψε τόσο μακριά για να παρακολουθήσει κάποιον που παίζει στην ομάδα μόνο για τρίτη σεζόν. Σημαίνει για μένα, όχι μόνο για το τουρνουά, αλλά και για την επόμενη σεζόν».