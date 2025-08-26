Σενγκέλια: «Χάρηκα πολύ που ο Βιλντόζα που ζήτησε να γίνω κουμπάρος του»

Ο Τόκο Σενγκέλια σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην σχέση που έχει με τον Λούκα Βιλντόζα, τον οποίο πάντρεψε πριν από λίγες μέρες στη Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «basketballsphere»:

«Ήταν ένας απίστευτος γάμος, οι γάμοι στη Σερβία είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Η ενέργεια, η μουσική, η παράδοση, αλλά πάνω απ' όλα, αυτή η φιλία που μου ανέφερες είναι σημαντική. Χάρηκα πολύ όταν ο Λούκα Βιλντόζα μου ζήτησε να είμαι ο κουμπάρος.

Και ναι, δεν έχει να κάνει με αυτό το βαλκανικό περιβάλλον στην καριέρα μου, επειδή ήξερα κάποια τραγούδια. Ο πατέρας μου έπαιζε συχνά την ταινία "Underground" με τρομπετίστες και κάποια τραγούδια που έμαθα εκείνη την εποχή.

Αυτές είναι υπέροχες αναμνήσεις για μένα που μοιράζομαι με τον πατέρα μου, για μένα ήταν μια ξεχωριστή στιγμή. Αν κάποιος από τους φίλους μου με καλέσει σε γάμο στη Σερβία, σίγουρα δεν θα τον χάσω (γέλια)».