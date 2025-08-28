Βασίλης Σπανούλης: Ο γεφυροποιός της επιτυχίας

Ο μοναδικός του ενεργού staff (παίκτες, προπονητές) με μετάλλιο σε επίπεδο Ανδρών έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του, να γεφυρώσει ένα χάσμα.

Υπάρχει κάτι σχεδόν τελετουργικό στην εικόνα του Σπανούλη με το εθνόσημο: δεν είναι απλώς ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα, είναι ένας άνθρωπος που μάζεψε καλοκαίρια στο σώμα του. Εκείνες οι μεγάλες στιγμές (το 2005, το 2006, το 2009) δεν εκφράζουν μόνο τίτλους, φτιάχνουν μια αφήγηση. O ίδιος υπήρξε κινητήρια δύναμη σε πολλές από αυτές.

Ως παίκτης της εθνικής Ανδρών, ο Σπανούλης ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό στο EuroBasket 2005 και της ομάδας που πήρε το ασημένιο στο Παγκόσμιο του 2006. Στο τουρνουά όπου αποτέλεσε τον κορυφαίο σκόρερ της ελληνικής ομάδας, με τους 22 πόντους στον ιστορικό αγώνα με τις ΗΠΑ (101-95). Η παρουσία του στην εθνική εκείνη, μαζί με τα άλλα μέλη του μαγικού backcourt (Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Χατζηβρέτας) ήταν περισσότερο από ρόλος: ήταν ηγέτης σε κρίσιμα σημεία.

Οι διακρίσεις με το εθνόσημο συνεχίστηκαν: 2009 μπήκε στην εξίσωση το χάλκινο στο EuroBasket. Το τελευταίο χρονικά μετάλλιο της εθνικής Ανδρών. Η κατάλληλη «γέφυρα» προς το σήμερα, όπου κανένα άλλο ενεργό μέλος (παίκτης ή μέλος του προπονητικού τιμ) δεν έχει βιώσει. Το δε σύνολο παρουσιών του στο εθνόσημο μαρτυρά μια μακρά και σταθερή δέσμευση προς την εθνική.

Αριθμητικά, το αποτύπωμά του στην εθνική είναι μετρήσιμο: σε επίσημα ματς με την ανδρική ομάδα κατέγραψε 146 συμμετοχές και συνολικά 1.494 πόντους. Η αποχώρησή του από την εθνική μετά το EuroBasket 2015 σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής. Το πόσο αγαπούσε την εθνική φάνηκε το 2021, όταν συζήτησε σοβαρά με τον τότε προπονητή Ρικ Πιτίνο να επιστρέψει στα 39 του για το Προ-Ολυμπιακό τουρνουά του Καναδά, πριν ένας τραυματισμός τον οδηγήσει να εγκαταλείψει το σχέδιο.

Η μετάβαση στην προπονητική δεν ήρθε ως κεραυνός: ο Σπανούλης συμφώνησε με την ΕΟΚ να αναλάβει την εθνική ανδρών στις 2 Οκτωβρίου 2023, ένα βήμα που τον έβαλε ξανά κάτω από το μικροσκόπιο της χώρας όχι ως εκτελεστή αλλά ως οδηγού. Πολλοί χαρακτήρισαν πρόωρη μια τέτοια κίνηση, αλλά τις βουτιές στα βαθιά ποτέ δεν τις φοβήθηκε.

Το ντεμπούτο του στον πάγκο της Εθνικής το έκανε στις 23 Φεβρουαρίου 2024, όταν η Ελλάδα νίκησε την Τσεχία 72–64 στο κατάμεστο ΣΕΦ, στην πρεμιέρα των προκριματικών για το EuroBasket 2025. Η νίκη εκείνη, μπροστά σε πάνω από 12.000 κόσμου, ήταν ένα πρώτο σημάδι ότι ο ρόλος του και το brandname που έφερε το όνομά του ήταν ικανός να ξυπνήσει την αγωνιστική προσήλωση, η οποία τον χαρακτήρισε ως παίκτη.

Η περσινή πορεία της εθνικής ήταν αυτό που λέμε «ξύνω το ταβάνι». Η Ελλάδα προκρίθηκε μέσω του Προολυμπιακού Τουρνουά που η ίδια διοργάνωσε σε τελική φάση Ολυμπιακών Αγώνων για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Και στην τελική φάση έδειξε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά με μία μόνο νίκη σε τέσσερα ματς, που αρκούσε για να την στείλει στην πρώτη οκτάδα, αλλά όχι για κάτι περισσότερο.

Η πρόκληση είναι σαφώς μεγαλύτερη τώρα. Η διάκριση στο Eurobasket προϋποθέτει, θα’ λεγε κανείς, σχεδόν… άπταιστη διαδρομή μέχρι το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθεί ο προημιτελικός που θα ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι. Κι εκεί θα αποδειχτεί εκ του αποτελέσματος αν ο Σπανούλης μπορεί να εξελιχθεί από αυτή τη διοργάνωση σε μάστορα «γεφυροποιό» της επιτυχίας, προσθέτοντας λίγα παραπάνω μεταλλικά αντικείμενα στο ταξίδι της επιστροφής.

