Κώστας Σλούκας: Από το Βαθύ στη Ρίγα γι’ αυτό που (του) λείπει

Αντιμέτωπος με 30άρια και με ευθύνες, ο εμβληματικός κουμανταδόρος μπαίνει στη last dance μάχη του για τη διάκριση που λείπει από το εντυπωσιακό του παλμαρέ.

Στις 19 Αυγούστου του 2005, πριν 20 χρόνια και κάτι μέρες, η αφρόκρεμα των τότε 15χρονων του ελληνικού μπάσκετ υπό την ηγεσία του Νίκου Τούφα μπήκαν στο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο της Σάμου για το πρώτο παιχνίδι του «Τουρνουά Φιλίας», του παραδοσιακού πλέον τουρνουά που φέρνει αντιμέτωπες κάθε χρόνο τις (προ)εθνικές ομάδες αυτής της ηλικίας από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.

Ένα από τα εξέχοντα μέλη εκείνης της φοβερής και τρομερής παρέας που σάρωσε τα μετάλλια και τις διακρίσεις στις ηλικιακές κατηγορίες έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο. Ακριβώς το καλοκαίρι που μετακινήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο στην παιδική ομάδα του Μαντουλίδη, ο Κώστας Σλούκας φόρεσε τη γαλανόλευκη και με double-double (10 πόντους, 11 ασίστ) οδήγησε την Ελλάδα σε νίκη επί της Γαλλίας με 65-43.

Από το Βαθύ της Σάμου ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι με το εθνόσημο στο στήθος. Το οποίο μέχρι τώρα, σ’ αυτή τη διαδρομή των 20 χρόνων, έχει καταγράψει μπόλικους αριθμούς: 32 ματς με την Παίδων, 61 με την Εφήβων, 27 με τη Νέων Ανδρών και 123 με την Εθνική Ανδρών, με υπολογισμένο και το τελευταίο φιλικό της εθνικής πριν το Eurobasket, εναντίον της Γαλλίας.

Ως άλλος… Αλέξανδρος Δουμάς πρεσβύτερος, ο Κώστας Σλούκας μπορεί να γράψει κι αυτός ένα βιβλίο «Μετά 20 έτη». Μια γεμάτη μπασκετική ζωή με το εθνόσημο στο στήθος και συνολικά 2.087 πόντους σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (οι 852 σε επίπεδο Ανδρών).

Θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να αφηγηθεί κάθε λεπτομέρεια από εκείνα τα καλοκαίρια: Από τα πρώτα των μεταλλίων (αργυρό στο Ευρωπαϊκό το 2007 με την U18, χρυσό το 2008 στο φημισμένο τουρνουά του Μανχάιμ με την U18), αργυρό στο Παγκόσμιο του 2009 με την U19) και back to back μετάλλιο (χρυσό το 2019, αργυρό το 2020) με την U20 μέχρι την… παρατεταμένη έλλειψη μετάλλων από το 2011 και μετά, όταν έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική Ανδρών.

Το 2011 στο Eurobasket της Λιθουανίας ήταν ο 12ος παίκτης. Το 2013 στη Σλοβενία είχε εντελώς αναβαθμισμένο ρόλο. Το 2017 στην Τουρκία έγινε ο παίκτης με την μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσους χρησιμοποιήθηκαν. Έκτοτε ήταν ο πρωταγωνιστής της περιφέρειας, με μερίδα του λέοντος στα «περιφερειακά» λεπτά και μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι.

H απουσία του την τελευταία διετία από τα καλοκαιρινά ραντεβού, αν ρωτήσει κανείς αυτούς που ξέρουν και μπορούν να εκτιμήσουν, σε καμία περίπτωση δεν θεωρήθηκε υπεκφυγή. Ακριβώς επειδή εκτιμήθηκε η πολυετής προσφορά του για όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια. Αυτό για το 2023, αφού πέρυσι αυτό που τον άφησε εκτός του Προ-ολυμπιακού τουρνουά και των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ένα οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο.

Για φέτος, μας έχει επιφυλάξει ένα last dance με την εθνική. Ο ίδιος το’ χει υπονοήσει (με εξαιρετική σαφήνεια, είναι αλήθεια) πολλές φορές στις δηλώσεις του πριν το επερχόμενο Eurobasket. Επέστρεψε με… φόρα, όχι για να συμπληρώσει ή να δώσει ποιοτικά λεπτά εμπειρίας, αλλά για να ηγηθεί. Η έλλειψη οργανωτή αυτού του υψηλού επιπέδου από την ομάδα τον φέρνει αντιμέτωπο με… 30άρια και κάτι παραπάνω στα λεπτά, όταν η περίσταση το απαιτήσει.

Την ευθύνη, στο κάτω-κάτω, δεν την έχει αποποιηθεί ποτέ του. Ήταν ένα γνώρισμα που του το αναγνώρισαν όλοι οι προπονητές του. Από τα 15 του χρόνια στη Σάμο μέχρι τα 35 του στη Ρίγα της Λετονίας, είναι και πάλι έτοιμος να δώσει το 100% για να πετύχει αυτό που λείπει από τη διεθνή συλλογή του: Μια μεγάλη διάκριση με την εθνική ομάδα.