Λίστα «CBS»: Στην 7η θέση των καλύτερων παικτών του 21ου αιώνα ο Γιάννης!

Το CBS δημιούργησε μία λίστα με τους καλύτερους παίκτες του 21ου αιώνα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην 7η θέση.

Το γνωστό αμερικανικό Μέσο δημιούργησε μία λίστα που απαρτίζεται από τους 25 καλύτερους παίκτες του 21ου αιώνα, με τον «Greek Freak» να είναι στην 7η θέση και να αφήνει πίσω του τον Ντίρκ Νοβίτσκι!

Στην κορυφή της σχετικής λίστας είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, με τον Στεφ Κάρι να είναι δεύτερος και την τριάδα να κλείνει ο Τιμ Ντάνκαν.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Λεμπρόν Τζέιμς

2. Στεφ Κάρι

3. Τιμ Ντάνκαν

4. Νίκολα Γιόκιτς

5. Σακίλ Ο’Νιλ

6. Κόμπι Μπράιαντ

7. Γιάννης Αντετοκούνμπο

8. Κέβιν Ντουράντ

9. Κέβιν Γκαρνέτ

10. Ντιρκ Νοβίτσκι

11. Ντουέιν Ουέιντ

12. Κρις Πολ

13. Καουάι Λέοναρντ

14. Στιβ Νας

15. Τζέιμς Χάρντεν

16. Λούκα Ντόντσιτς

17. Τζέισον Κιντ

18. Ντουάιτ Χάουαρντ

19. Άντονι Ντέιβις

20. Άλεν Άιβερσον

21. Τρέισι ΜακΓκρέιντι

22. Ντέιμιαν Λίλαρντ

23. Τζέισον Τέιτουμ

24. Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ

25. Ράσελ Ουέστμπρουκ