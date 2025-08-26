MENU
Ξεκινάει το ταξίδι της: Αναχωρεί για την Κύπρο η αποστολή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα ξεκινάει την περιπέτειά της στο φετινό Eurobasket, αφού αναχωρεί σήμερα για την Κύπρο.

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα πετάξει στις 13:30 για τη Λάρνακα κι από εκεί οδικώς θα μεταβεί στη Λεμεσό, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλό της.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30) στη φάση των ομίλων.

Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής:

  • Γιαννούλης Λαρεντζάκης
  • Βασίλης Τολιόπουλος
  • Δημήτρης Κατσίβελης
  • Ντίνος Μήτογλου
  • Κώστας Παπανικολάου
  • Κώστας Σλούκας
  • Γιάννης Αντετοκούνμπο
  • Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
  • Κώστας Αντετοκούνμπο
  • Τάιλερ Ντόρσεϊ
  • Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
  • Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων:

  • 28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
  • 30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
  • 31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
  • 2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
  • 4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα
