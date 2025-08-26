Ξεκινάει το ταξίδι της: Αναχωρεί για την Κύπρο η αποστολή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα ξεκινάει την περιπέτειά της στο φετινό Eurobasket, αφού αναχωρεί σήμερα για την Κύπρο.

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα πετάξει στις 13:30 για τη Λάρνακα κι από εκεί οδικώς θα μεταβεί στη Λεμεσό, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλό της.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30) στη φάση των ομίλων.

Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής:

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Βασίλης Τολιόπουλος

Δημήτρης Κατσίβελης

Ντίνος Μήτογλου

Κώστας Παπανικολάου

Κώστας Σλούκας

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Θάνασης Αντετοκούνμπο

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων: