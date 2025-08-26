Ξεκινάει το ταξίδι της: Αναχωρεί για την Κύπρο η αποστολή της Εθνικής

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα πετάξει στις 13:30 για τη Λάρνακα κι από εκεί οδικώς θα μεταβεί στη Λεμεσό, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλό της.
Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30) στη φάση των ομίλων.
Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής:
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Δημήτρης Κατσίβελης
- Ντίνος Μήτογλου
- Κώστας Παπανικολάου
- Κώστας Σλούκας
- Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
- Θάνασης Αντετοκούνμπο
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη φάση των ομίλων:
- 28 Αυγούστου, 21:30 Ελλάδα – Ιταλία
- 30 Αυγούστου, 18:15, Κύπρος – Ελλάδα
- 31 Αυγούστου, 15:00, Γεωργία – Ελλάδα
- 2 Σεπτεμβρίου, 15:00, Ελλάδα – Βοσνία
- 4 Σεπτεμβρίου, 21:30, Ισπανία – Ελλάδα