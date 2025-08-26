Σταμολάμπρου στο SDNA: «Να επιστρέψουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου τόνισε ότι η ομάδα θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της ώστε ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στους τίτλους, ενώ μίλησε για τις αλλαγές στο ρόστερ, την επιστροφή και την συνεργασίας της με την Σελέν Ερντέμ.

Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου ήταν η άτυχη της περσινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς χρειάστηκε να περάσει 2 φορές την πόρτα του χειρουργείου. Ωστόσο η αρχηγός του Παναθηναϊκού λίγους μήνες μετά από την ρήξη χιαστού μετράει αντίστροφα για την επιστροφή της και μιλάει στο SDNA για την περσινή που όπως την χαρακτήρισε κακή σεζόν για τον σύλλογο, για τις νέες προσθήκες στο ρόστερ αλλά και για την σχέση εμπιστοσύνης που έχει με την προπονήτρια, Σελέν Ερντέμ.

Μία πρώτη άποψη και σκέψη για το νέο ξεκίνημα της ομάδας, που έκανε πολλές αλλαγές στο ρόστερ.

Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέψαμε στο γήπεδο και είδα τα κορίτσια. Έχει γίνει ένα rebuild στην ομάδα, αρκετές νέες παίκτριες, με ταλέντο, ενθουσιασμό και ενέργεια που είμαι βέβαιη ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Με την κόουτς γνωριζόμαστε από πέρσι, αλλά πιστεύω την περσινή σεζόν δεν είχε τον χρόνο να περάσει την δική της φιλοσοφία, όλα έγιναν γρήγορα, η ομάδα ήταν σε περίοδο play off. Επομένως τώρα στην προετοιμασία, θα της δοθεί η ευκαιρία να περάσει την φιλοσοφία της, τις αρχές, το μπάσκετ που θέλει να παίζουμε και τους κανόνες στο παιχνίδι που θα αγωνιστούμε.

Την περασμένη σεζόν στάθηκες άτυχη, γιατί στο ξεκίνημα έκανες χειρουργείο στους κοιλιακούς και λίγο καιρό αφότου επέστρεψες υπέστη ρήξη χιαστού που σε ανάγκασε να κάνεις νέα επέμβαση.

Ήταν πρώτη φορά στην καριέρα μου που αντιμετώπισα 2 τραυματισμούς και 2 χειρουργεία. Είμαι της άποψης ότι τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς, δεν σκέφτηκα ποτέ γιατί συνέβη σε μένα. Απευθείας με ένοιαξε η αποκατάσταση μου, να είμαι 100% συγκεντρωμένη στο τι θα κάνω να επιστρέψω δυνατή στο γήπεδο. Είμαι ακόμα σε φάση αποκατάστασης, δεν μπορώ ακόμη να κάνω προπόνηση, αλλά είμαι κοντά στην επιστροφή μου και ανυπομονώ όσο κανένας για αυτό.

Σε είδαμε να είσαι και με τις πατερίτσες δίπλα στις συμπαίκτριες σου. Νομίζω δεν το κάνουν αρκετοί αυτό.

Σίγουρα μου στοίχισε αρκετά ο τραυματισμός, εξαιτίας ότι έχασα την σεζόν με την ομάδα και ένα τρόπαιο που θεωρώ ότι ήταν στα μέτρα μας αλλά και με την εθνική στο Eurobasket. Από εκεί και πέρα ήταν απόφαση μου με συναίνεση του γιατρού, να καθυστερήσω λίγο το χειρουργείο, ώστε να ταξιδέψω μαζί με την ομάδα. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα ως αρχηγός της ομάδας να μην είμαι εκεί και να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ τις συμπαίκτριες μου σε ότι με χρειαστούν.

Θεωρείς αν δεν είχατε τα προβλήματα με τους τραυματισμούς, τις αλλαγές προπονητών θα μπορούσε να τελειώσει η σεζόν με ένα τρόπαιο για τον Παναθηναϊκό;

Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω 100% γιατί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό στο τι θα μπορούσε να συμβεί. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχει τραυματισμούς, όλοι οι αθλητές περνάμε κάποια στιγμή στην καριέρα μας. Ενδεχομένως αν ήμασταν πλήρης ίσως το Κύπελλο θα το είχαμε νικήσει. Όμως και πάλι δεν το γνωρίζουμε, μπορεί να έπαιζα και εγώ και το παιχνίδι να μην πήγαινε καλά. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό είναι μια νέα χρονιά, μια καινούρια προσπάθεια, έχουμε ξεχάσει την προηγούμενη σεζόν που δεν ήταν καλή για τον Παναθηναϊκό, δεν άξιζε αυτή η σεζόν για τον σύλλογο. Επομένως επικεντρωνόμαστε στο να δουλέψουμε σκληρά και να επιστρέψουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει.

Ο Παναθηναϊκός έχει 4 χρόνια να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ γυναικών. Εσύ ως αρχηγός τι πιστεύεις πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Πράγματι είναι αρκετός καιρός από τότε. Έχει γίνει μια ανανέωση στην ομάδα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε γρήγορα τους ρόλους μας γιατί είναι σημαντικό για μια ομάδα, να ξέρει η κάθε παίκτρια τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Νομίζω είναι θέμα σκληρής δουλειάς και καλής χημείας. Φυσικά έχω εμπιστοσύνη στην κόουτς, καθώς έχει δείξει το έργο της με τον ΠΑΣ Γιάννινα όπου έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου και να τον χάσει στις λεπτομέρειες, αυτό που μου άρεσε είναι το πόσο ανέβαζε την ψυχολογία των παικτριών της, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μια προπονήτρια που ειλικρινά εμπιστεύεται το ρόστερ της και δεν το λέει για να το πει, το πιστεύει πραγματικά, πάντα είναι εκεί. Ήταν παλιά παίκτρια οπότε έχει βρεθεί στην θέση μας, θεωρώ ότι φέτος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παίξει ο Παναθηναϊκός όμορφο μπάσκετ, να διεκδικήσουμε τους τίτλους που άλλωστε στον σύλλογο αυτός είναι ο στόχος, παίζουμε και διεκδικούμε όποιος τίτλος είναι διαθέσιμος στην Ελλάδα και προφανώς στην Ευρώπη να περάσουμε όσο πιο μπροστά μπορούμε.

Είσαι από τις λίγες παίκτριες που παραμένεις τόσο καιρό στην ομάδα και φαίνεται να σε πιστεύει αρκετά η κόουτς, σε αγχώνει αυτό;

Δεν θα το έλεγα άγχος. Στον εαυτό μου βάζω από μόνη μου πίεση ώστε να γίνομαι καλύτερη καθημερινά, για να βοηθάω την ομάδα. Χαίρομαι που είμαι σε ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός που πρωταγωνιστούν, που μου δίνεται η ευκαιρία να έχω τον ρόλο που θέλω σε έναν σύλλογο, άλλωστε για αυτό παραμένω για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Δεν με γεμίζει κανένα έξτρα βάρος είμαι εδώ για να δώσω το 100% και να φέρω στην ομάδα νίκες.

Ο σύλλογος σε στήριξε αρκετά προσφέροντας σου μεγάλο χρονικά συμβόλαιο για τα δεδομένα του αθλήματος.

Σίγουρα όταν ανανεώνεις μια παίκτρια από την πρώτη χρονιά είναι σημαντικό. Είχα ανανεώσει από τον Δεκέμβριο για άλλες 2 σεζόν δείχνει την αγάπη και την εμπιστοσύνη της διοίκησης προς το πρόσωπό μου. Οπότε αυτό δίνει κίνητρο σε μένα να τους βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα. Στους τραυματισμούς μου ήταν εκεί και στο πρώτο χειρουργείο μου στους κοιλιακούς κάνανε τα πάντα να επιστρέψω όσο πιο σύντομα γίνεται. Με έχουν στηρίξει τόσο πολύ που είμαι δεμένη πλέον με την ομάδα.

Προανέφερες λίγα πράγματα για την κόουτς Ερντέμ. Παρότι είναι λίγους μήνες στην ομάδα πως θα χαρακτήριζες την συνεργασία σας έως τώρα;

Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Εγώ είχα πάθει τον χιαστό και είχα κάτσει με την κόουτς και κάναμε μια κουβέντα, ότι από όταν ήταν στον ΠΑΣ Γιάννινα είχε εστιάσει πάνω μου γιατί της αρέσει ο τρόπος που αγωνίζομαι, για το πάθος και την σκέψη που έχω μέσα στο παιχνίδι και νομίζω την ίδια εμπιστοσύνη της είχα δείξει και εγώ. Πιστεύω αρκετά στην δουλειά της, στην προπόνηση της και στον τρόπο που επικοινωνεί με τις παίκτριες της, που θα τις προστατέψει μέσα στο ματς. Στα καλά είναι το μόνο εύκολο να το κάνεις, το θέμα είναι στα άσχημα και όσο ήμουν εκτός πέρσι παρακολουθούσα τις ενέργειες της και πως διαβάζει το παιχνίδι. Είμαι πάρα πολλή ενθουσιασμένη που θα την έχω προπονήτρια και πραγματικά ανυπομονώ να περάσουν οι υπόλοιποι μήνες για να επιστρέψω στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.