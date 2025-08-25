Η τελική 12άδα της Κύπρου για το Eurobasket

Η Κύπρος έκανε γνωστή τη δωδεκάδα της για το ερχόμενο Eurobasket όπου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, κατέληξε στη 12άδα, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Eurobasket, όπου η Εθνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά.

Στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού ξεχωρίζει ο «νατουραλιζέ» πρώην παίκτης του Άρη και νυν της Ταϊπέι Ταϊσίν Μαρς, Ντάραλ Ουίλις

Η 12άδα: Χρίστος Λοϊζίδης, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, Ιωάννης Πασιαλής, Σάιμον Μιχαήλ, Στέφανος Ηλιάδης, Ανδρέας Χριστοδούλου, Αινέας Γιουνγκ, Ιωάννης Γιανναράς, Μιχάλης Κουμής, Φίλιππος Τίγκας, Ντάραλ Oυίλις, Νίκος Στυλιανού.