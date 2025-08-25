MENU
Παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα ο Νέντοβιτς

Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Νεμάνια Νέντοβιτς

Παρελθόν αποτελεί από τον Ερυθρό Αστέρα ο Νεμάνια Νέντοβιτς, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Σέρβος άσος φόρεσε την φανέλα των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου δυο φορές, το 2008-2012 και το 2022 ως σήμερα, κατακτώντας 6 τίτλους και πλέον είναι ελεύθερος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. 

Τη περασμένη αγωνιστική περίοδο σεζόν 2024-25 μέτρησε 9.2 πόντους και 2.9 ασίστ, ενώ σε 229 (!) ματς στην Ευρωλίγκα από το 2012 (σε 11 σεζόν) έχει 12.3 πόντους και 3.0 ασίστ κατά μέσο όρο.

