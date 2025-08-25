Παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα ο Νέντοβιτς

Παρελθόν αποτελεί από τον Ερυθρό Αστέρα ο Νεμάνια Νέντοβιτς, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών.
Ο Σέρβος άσος φόρεσε την φανέλα των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου δυο φορές, το 2008-2012 και το 2022 ως σήμερα, κατακτώντας 6 τίτλους και πλέον είναι ελεύθερος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Τη περασμένη αγωνιστική περίοδο σεζόν 2024-25 μέτρησε 9.2 πόντους και 2.9 ασίστ, ενώ σε 229 (!) ματς στην Ευρωλίγκα από το 2012 (σε 11 σεζόν) έχει 12.3 πόντους και 3.0 ασίστ κατά μέσο όρο.
Немања Недовић је у два наврата носио дрес Црвене звезде од 2008-2012. године и од 2022. године када се вратио у свој клуб и у том периоду одиграо је 315 утакмица и убацио 3042 поена.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 25, 2025
Са Црвеном звездом је освојио 6 трофеја: АБА лигу, три Купа Радивој Кораћ и два шампионата… pic.twitter.com/iDibHwEoYJ