Kουλιμπαλί: «Η μεγαλύτερή μας νίκη αυτή με την Ελλάδα - Πιο σκληρός συμπαίκτης που είχα ποτέ ο Ρισόν Χολμς»

Ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί σε δηλώσεις του στο Basketnews χαρακτήρισε τη νίκη Γαλλίας κόντρα στην Εθνική την μεγαλύτερη στα φιλικά προετοιμασίας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ρισόν Χολμς, τονίζοντας ότι είναι ο πιο σκληρός συμπαίκτης που είχε ποτέ.

Ο Μπιλάλ Κουλιμπάλι μίλησε στο Basketnews για την φιλική νίκη της Γαλλίας κόντρα στην Εθνική μας ομάδα και εξήγησε πως έχει μεγάλη σημασία για τους «τρικολόρ».

«Ναι, ήταν η μεγαλύτερη νίκη μας», επιβεβαίωσε. «Στην έδρα του αντιπάλου και όλα αυτά. Πιθανώς η μεγαλύτερη δοκιμασία», είπε αναλυτικά, ενώ σχολίασε και την απόδοση της Εθνικής Ελλάδας:



«Έπαιζαν στην έδρα τους, οπότε απλώς παλεύαμε. Ήταν επιθετικοί στην αρχή του αγώνα. Επιστρέψαμε και ήμασταν έτοιμοι να είναι επιθετικοί, και κάναμε καλή δουλειά».



Στη συνέχεια, κλήθηκε να κατονομάσει τα φαβορί του Ευρωμπάσκετ, και ανέφερε: «Κάθε ομάδα είναι πραγματικά, πραγματικά καλή. Πιθανώς η Σερβία είχε έναν καλό όμιλο, η Σλοβενία ??είχε έναν καλό όμιλο, όλοι είχαν μια πολύ καλή ομάδα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι για κάθε παιχνίδι».



Τέλος, ρωτήθηκε για τον Ρισόν Χολμς, που ήταν συμπαίκτης του στους Ουίζαρντς πριν πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. «Τον αγαπώ, αγαπώ τον Ριτς. Είναι ίσως ο πιο σκληρός παίκτης με τον οποίο έχω παίξει. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί του στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα ταιριάξει καλά με αυτή την ομάδα. Οπότε, καλή του τύχη», σχολίασε συγκεκριμένα.