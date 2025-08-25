Αντίπαλοι Εθνικής: Ειδικό πρόγραμμα ο Σενγκέλια λόγω καρδιακής αρρυθμίας - Η κατάστασή του ενόψει Eurobasket

Όπως ενημέρωσε η Εθνική Γεωργίας, ο Τορνίκε Σενγκέλια διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία και θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στις προπονήσεις της ομάδας πριν την έναρξη του Eurobasket.

Πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική Γεωργίας λίγο πριν το Eurobasket, χωρίς ωστόσο να εκπέμπει ανησυχία. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της χώρας ο Τορνίκε Σενγκέλια διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία σε φιλικό με την Εσθονία και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων ενόψει της διοργάνωσης.

Υπό τις οδηγίες του Αλεξάνταρ Τζίκιτς, οι Γεωργιανοί θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους προπόνηση τη Δευτέρα (25/08) στη Λεμεσό, με τον Τόρνικε Σενγκέλια να δίνει κανονικά το «παρών».

Ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα ταξίδεψε απευθείας από τη Βαρκελώνη και έφτασε λίγες ώρες πριν την υπόλοιπη αποστολή στην Λεμεσό. Ο 33χρονος πάουερ φόργουορντ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει μείνει εκτός δράσης από τις 8 Αυγούστου, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν στην Ισπανία για περαιτέρω εξετάσεις.



Αυτή τη στιγμή η προεπιλογή της Γεωργίας αριθμεί 13 παίκτες, με τον Τζίκιτς να πρέπει να «κόψει» έναν μέχρι τις 27 Αυγούστου, όταν ξεκινά η διοργάνωση.



Οι Γεωργιανοί έχουν τοποθετηθεί στον Γ’ Όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσουν Εθνική Ελλάδας, την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.