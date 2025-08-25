Με τον Άκιν του Κολοσσού η δωδεκάδα της Μεγάλης Βρετανίας στο Ευρωμπάσκετ

Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε την τελική της δωδεκάδα για το Ευρωμπάσκετ, με τον Ντάνιελ Άκιν του Κολοσσού να περιλαμβάνεται σε αυτή.

Γνωστή έγινε η τελική δωδεκάδα της Μεγάλης Βρετανίας για το Eurobasket. Στις επιλογές του Μαρκ Στουτλ συμπεριλήφθηκε ο 27χρονος σέντερ, Ντάνιελ Άκιν, ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη χώρα μας και στην Stoiximan GBL, για λογαριασμό του Κολοσσό Ρόδου, ενώ από την άλλη εκτός έμεινε ο Νόα Χόρχλρερ της Καρδίτσας

Θυμίζουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στον 2ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο και Σουηδία.



Η δωδεκάδα της Μεγάλης Βρετανίας: Αμίν Αντάμου, Ντάνιελ Άκιν, Τζουμπρίλ Μπέλο, Μάιλς Χέσον, Λουκ Νέλσον, Γκέιμπ Ολασένι, Τάρικ Φίλιπ, Τζος Γουόρντ-Χίμπερτ, Τζελάνι Γουάτσον-Γκέιλ, Πατ Γουίλαν, Καρλ Γουίτλ, Ακβάσι Γεμπόα