Κεραυνός Στροβόλου: «Καταδικάζουμε την παράνομη κράτηση των συνεργατών μας στα κατεχόμενα»

Ο Κεραυνός Στροβόλου με μακροσκελή ανακοίνωση του καταδικάζει την παράνομη κράτηση των συνεργατών της ομάδας στα κατεχόμενα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Ο Κεραυνός Στροβόλου επιθυμεί για πρώτη φορά να τοποθετηθεί αναφορικά με την παράνομη κράτηση των φίλων και συμπατριωτών μας Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, που συνεχίζεται για πέραν του ενός μήνα. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου μας, Αντρέα Κυπριανού και τον Άκη Γρηγορίου, τον διευθυντή του σταδίου “Κώστας Παπαέλληνας” στο Στρόβολο, και τις συζύγους τους Άννη Κυπριανού και Νίκη Γρηγορίου.

Καταδικάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας την παράνομη, παράλογη και εντελώς αβάσιμη κράτηση των συνεργατών μας και των συζύγων τους. Οι φτιαχτές και ανυπόστατες κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί ουδόλως σχετίζονται με πραγματικά γεγονότα, δηλαδή την απλή μετάβαση προσφύγων στις υπό κατοχή περιουσίες τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεραυνού Στροβόλου, μαζί με τις οικογένειες των συλληφθέντων “αδελφών” μας, καταβάλαμε και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για απελευθέρωσή τους. Δυστυχώς, οι όποιες πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις της πλευράς μας δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ζητούμε από την Πολιτεία να συνεχίσει ακόμα πιο εντατικά τις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες και πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση. Ζητούμε από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πρεσβείες των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Κύπρο να εγκύψουν με θέρμη στο όλο ζήτημα και να ασκήσουν τις δέουσες πιέσεις προς την Τουρκία για άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων. Παράλληλα, απευθύνουμε έκκληση προς την κα. Ολγκίν, προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό, να θέσει το θέμα ως επιτακτική ανάγκη, κατά την επόμενη επίσκεψή της στο νησί μας την 1η Σεπτεμβρίου.

Η ανθρωπιστική διάσταση του όλου θέματος, αυτονόητα, θα πρέπει να τύχει επείγουσας προτεραιοποίησης αφού πρόκειται για άτομα προχωρημένης ηλικίας, με αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας. Η δε κατάσταση της ψυχικής τους υγείας έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα από την παρατεταμένη και αδικαιολόγητη στέρηση των βασικών τους ελευθεριών, καθώς και από την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση που εσκεμμένα οι κατοχικές αρχές επιδεικνύουν για δικούς τους λόγους και σκοπούς.

Η αδικία και το παράπονο είναι τα έντονα συναισθήματα που διακατέχουν όλους μας στον Κεραυνό Στροβόλου, συνοδευόμενα από την οργή και αγανάκτηση έναντι στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των Τούρκων κατακτητών.

Εδώ και χρόνια, ως Κεραυνός Στροβόλου και ειδικά οι δύο κρατούμενοι συμπατριώτες μας, συνεργαζόμαστε αρμονικά με πολλές οικογένειες Τουρκοκυπρίων, τα παιδιά των οποίων επιλέγουν να είναι κάθε απόγευμα στις ελεύθερες περιοχές και να προπονούνται και να αγωνίζονται στις ομάδες μας, χωρίς ποτέ να έχει υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Παιδιά Τουρκοκυπρίων αγωνίζονται στις ομάδες καλαθόσφαιρας εφήβων και κορασίδων του Κεραυνού, όπως και στις ακαδημίες ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης που φιλοξενούνται στο αθλητικό μας κέντρο στο Στρόβολο.

Μέχρι και στην πρωταθλήτρια καλαθοσφαιρική ομάδα τροχοκαθίσματός μας είχαμε Τουρκοκύπριο αθλητή σαν βασικό στέλεχος.

Περαιτέρω, υπενθυμίζουμε ότι Τουρκοκύπριοι αθλητές του Κεραυνού κλήθηκαν να αγωνιστούν στις εθνικές ομάδες της χώρας μας, τιμώντας με την παρουσία τους και την απόδοσή τους τόσο την Κύπρο μας όσο και το Σωματείο μας και τιμήθηκαν από την πολιτεία και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Τα όσα καταγράφουμε σκοπό έχουν να αναδείξουν ότι ο Αντρέας Κυπριανού και ο Άκης Γρηγορίου αποδεδειγμένα πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση αθλητικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ του Κεραυνού Στροβόλου και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, εργαζόμενοι για την ενίσχυση και εμπέδωση ανθρώπινης, φιλικής και καθόλα λογικής προσέγγισης μεταξύ μας, στα πλαίσια των αθλητικών ιδεωδών, μακριά από τη μισαλλοδοξία και το διαχωρισμό που επιδιώκουν να καθιερώσουν οι τουρκικές στρατιωτικές αρχές και το παράνομο μόρφωμα των κατεχομένων.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, που διοργανώνεται μάλιστα στη χώρα μας, η Κυπριακή καλαθόσφαιρα και ειδικά ο Κεραυνός καλούνται να αντιμετωπίσουν μια άνευ προηγουμένου δυσάρεστη και πολύ δύσκολη κατάσταση. Λίγες μέρες προτού έξι αθλητές του Κεραυνού παραταχθούν στο Ευρωμπάσκετ με το εθνόσημο στο στήθος, η σκέψη και η συγκέντρωσή μας είναι μόνο στο πώς θα απελευθερώσουμε τους ανθρώπους μας από τα μπουντρούμια των κατεχομένων.

Καλούμε, ως εκ τούτου, όλους τους συμπατριώτες μας να συνταχθούν στο πλευρό μας και συλλογικά να απαιτήσουμε την απελευθέρωση των οικογενειών και την άμεση επιστροφή τους στις ελεύθερες περιοχές και στην ομαλή καθημερινότητά τους.

Επιθυμούμε, τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και συμπαράσταση για το δράμα που υπομένουμε όλοι στο Στρόβολο εδώ και καιρό.

ΔΣ Γ.Σ.Σ. “Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ”