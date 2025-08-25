Πρόεδρος Χάποελ: «Φλερτάρει ο Χέιζ-Ντέιβις με τον Ιτούδη - Όνειρό μου ένας τελικός EuroLeague με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ-Αβίβ μίλησε μεταξύ άλλων για τον διακαή πόθο της ομάδας που ακούει στο όνομα του Χέις-Ντέιβις, ενώ τόνισε πως όνειρο του είναι ένας τελικός με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο κανάλι της Χάποελ Τελ-Αβίβ:

«Ήμασταν σίγουροι ότι θα φέρναμε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ήμασταν βέβαιοι ότι θα γίνει. Είχε την επιλογή να πάει στο ΝΒΑ και ουσιαστικά μας είπε: "Θα προσπαθήσω να πάρω συμβόλαιο στο ΝΒΑ, και αν δεν τα καταφέρω, θα έρθω σε εσάς". Μιλήσαμε και αυτό ήταν που υποτίθεται θα συνέβαινε, αλλά τότε οι Σανς του έδωσαν 7,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο και του υποσχέθηκαν 15 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.



Ακόμα «φλερτάρει» λίγο με τον Ιτούδη στο τηλέφωνο, οπότε ίσως να έρθει. Και αν συμβεί αυτό, ελπίζω όχι μόνο να φτάσουμε στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και να τους αφήσουμε να έχουν προβάδισμα 30 πόντων στο ματς.



Η βάση είναι να αρχίσουμε να κατακτούμε τίτλους στο ισραηλινό πρωτάθλημα. Σούπερ Καπ, Κύπελλο, Πρωτάθλημα. Για μένα και τα τρία. Πρέπει να αρχίσεις να νιώθεις δυνατός, πραγματικά δυνατός. Στην EuroLeague, ο στόχος είναι να τερματίσουμε σε μία από τις έξι πρώτες θέσεις ή να διεκδικήσουμε θέση στο Final Four μέσω του play-in. Στοχεύω σε 26–27 νίκες και πιστεύω ότι αυτό θα μας φέρει στην πρώτη εξάδα. Το όνειρό μου είναι ένας τελικός απέναντι στον Παναθηναϊκό.