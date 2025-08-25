Συναγερμός στην Ρεάλ: Τραυματίστηκε στους οπίσθιους μηριαίους ο Χεζόνια στην προπόνηση της Κροατίας

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ο Μάριο Χεζόνια τραυματίστηκε στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Κροατίας.

Συναγερμός σήμανε στην Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς όπως ανακοίνωσε η «βασίλισσα», ο Μάριο Χεζόνια τραυματίστηκε στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού κατά τη διάρκεια προπόνησης, με την Εθνική ομάδα της Κροατίας.

Οι Ισπανοί ενημέρωσαν ότι ο Χεζόνια τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης και ότι η κατάσταση του θα διευκρινιστεί περαιτέρω στο επόμενο διάστημα. Ο 30χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στα προπροκριματικά του Mundobasket 2027.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης: «Μετά από εξετάσεις στον παίκτη μας Μάριο Χεζόνια από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού, τον οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Η εξέλιξη της κατάστασής του εκκρεμεί».