Συναγερμός στην Κροατία: Τραυματίστηκε στους οπίσθιους μηριαίους ο Χεζόνια

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι ο Μάριο Χεζόνια τραυματίστηκε στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Κροατίας.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης: “Μετά από εξετάσεις στον παίκτη μας Μάριο Χεζόνια από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού, τον οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Η εξέλιξη της κατάστασής του εκκρεμεί”.