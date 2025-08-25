Ευρωμπάσκετ 2025: Η δωδεκάδα της Εσθονίας

Χωρίς το «αστέρι» της, Μάικ Κότσαρ, θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ 2025 που αρχίζει την Τετάρτη (27/8) η Εθνική ομάδα της Εσθονίας.

Ο βασικός σέντερ της Εσθονίας αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό ώμο, με τ΄ αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα να του στερούν τη συμμετοχή. Πλέον, η εθνική Εσθονίας και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Χέικο Ραννούλα μένουν με μοναδικό «καθαρόαιμο» ψηλό τον Ματίας Τας της Λέγκια Βαρσοβίας.

Η Εσθονία βρίσκεται τον τέταρτο όμιλο της Πολωνίας και αντιμετωπίζει πέρα από την οικοδέσποινα και τις Γαλλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Βέλγιο και Ισραήλ.

Οι δώδεκα «εκλεκτοί» του Χέικο Ραννούλα για το Ευρωμπάσκετ 2025 είναι οι εξής:

Χένρι Ντρελ Καλέβ/Κράμο Κρέγκορ Χέρμετ Καλέβ/Κράμο Ματίας Τας Λέγκια Βαρσοβίας Γιάναρι Γιοεσααρ Ντζίκι Βαρσοβίας Μικ Γιουρκάταμ Αβελίνο Αρτουρ Κόνοντσουκ EWE Baskets Όλντενμπουργκ Κασπάρ Τρέιερ Νάπολι Κριστιάν Κουλαμάε Μπιλμπάο Σάντερ Ραϊέστε - Γιόονας Ρίισμα Καντού Μαρτ Ρόζενταλ Καλέβ/Κράμο Σιιμ-Σάντερ Βένε Σταλ Οστρόφ