Άλμα 4 θέσεων για την Εθνική στο power ranking ενόψει του Eurobasket!

Άλμα 4 θέσεων για την Εθνική στο power ranking της FIBA ενόψει του Eurobasket. Αναλλοίωτη η πρώτη τριάδα.

H προετοιμασία για όλες τις ομάδες ολοκληρώθηκε, τα φιλικά έλαβαν τέλος και η FIBA δημοσίευσε την κατάταξη στο power ranking ενόψει του Eurobasket, με την Ελλάδα να κάνει άλμα 4 θέσεων.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν στην 8η θέση και πλέον λίγα 24ώρα πριν το τζάμπολ του Eurobasket είναι στην 4η, με την 10άδα να συμπληρώνουν οι Λιθουανία, Τουρκία, Λετονία, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία.

Αναλλοίωτη παρέμεινε η πρώτη τριάδα, με τη Σερβία να είναι στην κορυφή, τη Γερμανία στην 2η θέση και τη Γαλλία στην 3η.