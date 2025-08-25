Κορομηλάς και Παπαπέτρου είδαν παρέα την Εθνική Ελλάδος

Ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Ηλίας Κορομηλάς και ο Πέτρος Παπαπέτρου - παρών σε όλα τα μεγάλα ντέρμπι την τελευταία διετία - είδαν μαζί την Εθνική Ελλάδος από τα επίσημα του ΟΑΚΑ.

Οι δύο άνδρες διατηρούν κάτι παραπάνω από άριστες σχέσεις και παρακολούθησαν μαζί το τουρνουά Ακρόπολις ενώ στην ίδια σειρά διακρίνονται οι Κώστας Μουζάκης (επί σειρά ετών στη θητεία Λιόλιου μέλος της ΚΕΔ και παρατηρητής) και Λάζαρος Βορεάδης.

Ο Παπαπέτρου είναι κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος από το ηλικιακό όριο (1973 γεννηθέντας, το όριο είναι τα 50 χρόνια) που έχει θεσπιστεί και αναμένεται η έγκριση της διοίκησης Λιόλιου για να μπορέσει και φέτος κατ εξαίρεση να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο ελληνικό μπάσκετ.