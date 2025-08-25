Αναχώρησε για τα Γιάννενα το Περιστέρι

Το Περιστέρι αναχώρησε για το Γιάννενα το πρωί της Δευτέρας (25/8) για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με προορισμό τα Γιάννενα αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (25/8) η αποστολή του Περιστερίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με τους παίκτες και να αφομοιωθεί η φιλοσοφία του και η τακτική της ομάδας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα προπονούνται πρωί και απόγευμα με μπάσκετ και πολύ τακτική, καθώς επίσης ασκήσεις φυσικής κατάστασης και βάρη, ενώ το Σάββατο (30/8) θα πραγματοποιηθεί και το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την ομάδα ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων που αγωνίζεται στην Elite League».