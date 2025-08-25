Τα 22 παιχνίδια του EuroBasket 2025 που θα μεταδώσει η ΕΡΤ

Αναλυτικά οι μεταδόσεις. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Ευρωμπάσκετ 2025, αρχίζει την Τετάρτη 27 Αυγούστου με το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ1 να μεταφέρουν στους Έλληνες φιλάθλους την προσπάθεια της Eθνικής. Πρώτα στη Λεμεσό της Κύπρου και μετά στη Ρίγα της Λετονίας, η επίσημη αγαπημένη θα δώσει τον δικό της αγώνα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό της την ΕΡΤ.

Το ΕΡΤNEWS κατεβαίνει για πρώτη φορά στο γήπεδο και θα μεταδώσει την πρώτη φάση των αναμετρήσεων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Μεταδόσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις θα έχουν φυσικά και η ΕΡΤ1, καθώς και η ΕΡΑΣΠΟΡ. Οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της ΕΡΤ, θα μεταφέρουν καθημερινά έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, ό,τι συμβαίνει στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Η ΕΡΤ, ως δικαιούται, θα μεταδώσει συνολικά 22 παιχνίδια της διοργάνωσης ενώ η Nova θα μεταδώσει όλα τα παιχνίδια.

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.

Τις εκπομπές από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης με πολλούς προσκεκλημένους. Tην αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει ο Γιάννης Νάτου και την επιμέλειά της ο Μιχάλης Πέτκωφ, με τη δημοσιογραφική υποστήριξη του Λεωνίδα Μενεγάκη και του Αποστόλη Τριανταφύλλου.

Πέμπτη 28/8, 15:00: Γεωργία – Ισπανία, ΕΡΤ1

Πέμπτη 28/8, 21:30: Ελλάδα – Ιταλία, ERTNEWS

Παρασκευή 29/8, 16:30: Λιθουανία – Μαυροβούνιο, ΕΡΤ1

Σάββατο 30/8, 15:00: Ιταλία – Γεωργία, ΕΡΤ1

Σάββατο 30/8, 18:15: Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1

Κυριακή 31/8, 15:00: Γεωργία – Ελλάδα, ERTNEWS

Κυριακή 31/8, 21:30: Βοσνία – Ιταλία, ΕΡΤ1

Δευτέρα 1/9, 21:15: Σερβία – Τσεχία, ΕΡΤ1

Τρίτη 2/9, 15:00: Ελλάδα – Βοσνία, ERTNEWS

Τρίτη 2/9, 18:15: Κύπρος – Γεωργία, ΕΡΤ1

Τετάρτη 3/9, 21:15: Τουρκία – Σερβία, ΕΡΤ1

Πέμπτη 4/9, 21:30: Ισπανία – Ελλάδα, ΕΡΤ1

Σάββατο 6/9: Φάση των «16», ΕΡΤ1

Κυριακή 7/9: Φάση των «16», ΕΡΤ1

Τρίτη 9/9: Προημιτελικός, ΕΡΤ1

Τετάρτη 10/9: Προημιτελικός, ΕΡΤ1

Παρασκευή 12/9, 17:00 Ημιτελικός, ΕΡΤ1

Παρασκευή 12/9, 21:00 Ημιτελικός, ΕΡΤ1

Κυριακή 14/9, 17:00, μικρός τελικός, ΕΡΤ1

Κυριακή 14/9, 21:00: Τελικός, ΕΡΤ1

