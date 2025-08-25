Μπράιαντ: «Ανυπομονώ να παίξω κόντρα στη Μακάμπι»

Ο Ελάιζα Μπράιαντ σε δηλώσεις του μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τους στόχους που έχει με την ισραηλινή ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μου άρεσε το πρότζεκτ εδώ, η φιλοδοξία που έχουν όλοι. Ήταν πολύ ελκυστικό για μένα και ανυπομονώ για αυτή τη νέα περίοδο εδώ. Έχουμε έμπειρους παίκτες και έναν πυρήνα μιας ομάδας που κέρδισε το Eurocup, οπότε μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να φτάσουμε εδώ, μίλησα με τον Μίσιτς. Aν κοιτάξετε την Εuroleague, έχουμε μια νέα ομάδα αλλά παίκτες με εμπειρία και παίκτες που έχουν κερδίσει το Eurocup. Μας δίνει την ευκαιρία να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να είμαστε.

Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα στο συμβόλαιο σχετικά με την άφιξή μου στο Ισραήλ. Θα το δούμε μέρα με τη μέρα και θα δούμε. Προσπαθώ να πείσω την οικογένειά μου να έρθει και έτσι ζω προς το παρόν. Υπάρχει πίεση και ενθουσιασμός και προσπαθώ να το αντέχω μέρα με τη μέρα και να προχωρήσω από εκεί και πέρα.

Όταν έπαιζα για τη Μακάμπι, μιλούσαμε για τη Χάποελ και σεβόμουν την υποστήριξη και το πάθος των οπαδών, ακόμα κι αν ήταν στην αντίπαλη πλευρά. Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω σύντομα εναντίον των οπαδών της Μακάμπι.

Το γεγονός ότι έπαιξα για τη Μακάμπι είναι μεγάλη υπόθεση για τους οπαδούς της Χάποελ, αλλά δεν μισώ κανέναν. Είδα την υποστήριξη που έλαβα από τους οπαδούς και ανυπομονώ να παίξω εναντίον τους. Έχω εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τους ανθρώπους της Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και με τους ανθρώπους της Αναντολού Εφές, την οποία έφυγα.

Αλλά όταν έπαιζα για τη Μακάμπι, η Χάποελ δεν είχε τέτοιες φιλοδοξίες, δεν αγωνιζόταν όπως η Μακάμπι. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι άλλαξε η κατάσταση. Σέβομαι τη Μακάμπι και όλους τους αντιπάλους, αλλά δεν νομίζω ότι οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Η Χάποελ δεν ήταν στο επίπεδο της Μακάμπι και τώρα είναι το αντίθετο».