Πέσιτς για αυτούς που «κόπηκαν»: «Υπάρχουν ακόμα διοργανώσεις που μπορούμε να βασιστούμε πάνω τους»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους παίκτες που «κόπηκαν» από την 12άδα της Σερβίας και την υποστήριξη του κόσμου.

Υπενθυμίζουμε πως στο Eurobasket δεν θα είναι οι Νίκολα Τόπιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς και Μπάλσα Κοπρίβιτσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «sportklub»:

Για τους παίκτες που «κόπηκαν» από την 12άδα: «Φυσικά και ήθελαν να παίξουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά τι να κάνουμε; Ήταν μια καλή συζήτηση, ελπίζω να πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, εκτός από το ότι δυστυχώς δεν είναι μαζί μας τώρα. Είναι πάντα μαζί μας. Αυτό δεν είναι το τέλος της ζωής στη Σερβία, θα υπάρχουν ακόμα διοργανώσεις και αυτοί είναι οι παίκτες στους οποίους μπορούμε να βασιστούμε. Ο Τόπιτς και ο Κοπρίβιτσα είναι υποψήφιοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Νταβίντοβατς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και είναι μέλος της ομάδας, αλλά τώρα δεν είναι σωματικά έτοιμος».

Για τον κόσμο: «Η υποστήριξη είναι πάντα εκεί. Μας δίνει μια νέα ώθηση και νέα δύναμη, αλλά αυξάνει επίσης την ευθύνη μας».