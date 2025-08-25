Ανακοίνωσε συνεργασία με την «GSA» η Εφές

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία «GSA».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η GSA, η μοναδική εταιρεία αθλητικών ειδών που έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον χώρο χάρη στις τεχνολογικές της καινοτομίες, ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με την Anadolu Efes.

Κάνοντας την αρχή και συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα με επιτυχία δίπλα στον Ολυμπιακό που τον έχει «συνοδεύσει» σε 4 σερί Final Four και έχοντας κατακτήσει 3 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα και την Ζαλγκίρις Κάουνας, η GSA γίνεται χορηγός αθλητικού υλικού και για την πρωταθλήτρια Τουρκίας κάτοχο δύο τίτλων στην Ευρωλίγκα κι ενός Κυπέλλου Κόρατς, «ντύνοντας» έτσι την τρίτη κατά σειρά ομάδα στην Ευρωλίγκα και αποδεικνύοντας ότι η ελληνική καινοτομία μπορεί να σταθεί επάξια στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η GSA, πιστή στη φιλοσοφία της ότι η αθλητική ένδυση δεν είναι απλά εξοπλισμός αλλά εργαλείο επιτυχίας, προσφέρει προϊόντα σχεδιασμένα με πρωτοποριακές τεχνολογίες, που συνδυάζουν άνεση, αντοχή και απόδοση, αποτελώντας επιλογή κορυφαίων ομάδων που έχουν μάθει να ζουν με τις υψηλότερες απαιτήσεις.

"Δεν σταματάμε ποτέ. Εξελισσόμαστε, δημιουργούμε, κατακτούμε. Στόχος μας είναι να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Γιατί το σύνθημά μας είναι ένα…Never Quit".

Με την τρίτη της μεγάλη συνεργασία στην Ευρωλίγκα, η GSA γράφει μια νέα σελίδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει όχι μόνο μεγάλους αθλητές και μεγάλες ομάδες, αλλά και παγκόσμιας κλάσης αθλητικό εξοπλισμό».